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22 жовтня • оновлено в 14:29
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Прострелили руки і ноги: з'ясувалися подробиці стрілянини під Києвом

1.1т Читати матеріал російською

Постраждалим під час стрілянини 21 жовтня в Княжичах Київської області виявився бізнесмен 1973 року народження.

У нього поранення рук і ніг, пише УНН з посиланням на свої джерела в правоохоронних органах. Потерпілий був госпіталізований.

Особи зловмисників невідомі – для їх затримання поліція ввела оперативний план "Сирена". У поліції зазначили, що перед стріляниноною між потерпілим і стрілками виник конфлікт через ДТП.

"Автомобіль, який рухався назустріч, зіткнувся з легковою машиною потерпілого, і невідомі відкрили вогонь", – уточнили правоохоронці.

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Місце стрілянини

Місце стрілянини

Як писав OBOZREVATEL, у Києві п'яні військові влаштували бійку і стріляли в бійця, який воював на Донбасі. Поранений ветеран АТО зміг дати відсіч нападникам, їх затримала поліція.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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