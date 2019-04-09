|Кияни
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
набору чаїв Взяти участь
Приз
Реєстрація
LadyCity

/Кримінал

Прострелили око і шию: в Києві посеред вулиці зчинилася стрілянина

1.9тЧитати матеріал російською

У Києві в Голосіївському районі увечері 8 квітня конфлікт двох компаній закінчився стріляниною і серйозними травмами. Чоловіки посварилися через те, що один випадково штовхнув другого на тротуарі.

Після словесної перепалки один із учасників сварки дістав травматичну зброю і вистрілив в опонентів, пише "Інформатор".

"Одному хлопцеві куля потрапила в шию, а його товаришеві прострелили око. Після цього компанія зникла в невідомому напрямку. На місце викликали швидку допомогу. Постраждалих госпіталізували в лікарню", – уточнили в ЗМІ.

Новини
У Києві посеред вулиці зчинилася стрілянина: загинув водій елітного авто
Стрілянина в Києві

Стрілянина в Києві

"Інформатор"

Особа злочинця невідома – його розшукують правоохоронці. Повідомляється також, що НП трапилася на вул. Максимовича.

Стрілянина в Києві

Стрілянина в Києві

"Інформатор"

Як писав OBOZREVATEL, у Києві жінка вистрілила в свого чоловіка, тому що він був п'яним. Чоловік отримав травми живота і руки.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Новини Києва та Київської області" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
УкраїнаКиїв
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
6
0
Смішно
0
Цікаво
5
Сумно
4
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Файбер Моня
Файбер Моня
Трагичные последствия майдановского эксперимента прочно вошли в жизнь украинцев. Массовое отупление, разнузданная агрессия, извращённые моральные принципы, а также повреждённая психика являются характерными признаками жизни сегодняшнего украинского общества.
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0

Блоги / думки