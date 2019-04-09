Прострелили око і шию: в Києві посеред вулиці зчинилася стрілянина

У Києві в Голосіївському районі увечері 8 квітня конфлікт двох компаній закінчився стріляниною і серйозними травмами. Чоловіки посварилися через те, що один випадково штовхнув другого на тротуарі.

Після словесної перепалки один із учасників сварки дістав травматичну зброю і вистрілив в опонентів, пише "Інформатор".

"Одному хлопцеві куля потрапила в шию, а його товаришеві прострелили око. Після цього компанія зникла в невідомому напрямку. На місце викликали швидку допомогу. Постраждалих госпіталізували в лікарню", – уточнили в ЗМІ.

Стрілянина в Києві "Інформатор"

Особа злочинця невідома – його розшукують правоохоронці. Повідомляється також, що НП трапилася на вул. Максимовича.

Стрілянина в Києві "Інформатор"

Як писав OBOZREVATEL, у Києві жінка вистрілила в свого чоловіка, тому що він був п'яним. Чоловік отримав травми живота і руки.

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