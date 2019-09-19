"Просто хотів уваги": київському "терористу" найняли адвоката

Олексію Бельку, який 18 вересня погрожував підірвати міст Метро в Києві і відкрив стрілянину по поліцейському дрону, найняли адвоката. Йому загрожує довічне ув'язнення.

Політичний контекст у погрозах чоловіка відсутній, мотивом стала побутова ситуація, написав на своїй сторінці у Facebook учасник ООС Олег Голтвянський (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Завдяки Георгію Туці (ексзаступник міністра з питань ТОТ і ВПО. – Ред.) ми знайшли Олексію адвоката. Будемо максимально намагатися зменшити йому термін. Людина воювала за Україну і не заслужила довічного", – висловив свою точку зору Голтвянський.

Він також повідомив, що Белько був бійцем спецназу, брав участь в АТО і є патріотом.

Затримання Белька спецназом Facebook Тука

"Тут проблема інша – відсутність реабілітації та можливості інтеграції в суспільство після війни. Він просто хотів привернути до себе увагу", – припустив Голтвянський.

Олексій Белько Facebook Олег Голтвянський

Втім, він не виключив, що в момент захоплення мосту Метро колишній військовий міг перебувати у стані наркотичного сп'яніння. Встановленням цього факту буде займатися експертиза правоохоронців.

Як писав OBOZREVATEL, 18 вересня приблизно о 16:00 підозрілий чоловік зі зброєю влаштував стрілянину на мосту Метро і погрожував підірвати споруду. Декілька годин поспіль рух автомобілів і метро було обмежено, а на дорогах утворився транспортний колапс. Подію кваліфікували як підготовку теракту.

Спочатку повідомлялося, що чоловік нібито вимагав від влади України "припинити капітуляцію на Донбасі", але пізніше стало відомо, що він просив привести свою дівчину Олену, з якою у нього був конфлікт.

Після операції спецпідрозділів КОРД і "Альфа" чоловік добровільно здався і не чинив опору.

У стрільця не знайшли вибухівку, перед штурмом поліції він викинув карабін.

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