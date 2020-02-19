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19 лютого • оновлено в 15:30
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/ Кримінал

Проспекти Бандери та Шухевича у Києві: за гучну справу взявся Верховний Суд

3.7т
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Верховний Суд України відкрив провадження щодо законності перейменування проспектів Московського та Генерала Ватутіна у Києві та присвоєння їм імен лідерів ОУН-УПА Степана Бандери і Романа Шухевича.

Про це повідомила юристка, мати загиблої ексрегіоналки Ірини Бережної – Олена Бережна на своїй сторінці у Facebook. Вона завила, що і надалі "відстоюватиме законне рішення суду першої інстанції" (щоб подивитися документи, доскрольте до кінця сторінки).

"Нарешті Верховний Суд надіслав ухвалу про відкриття провадження у нашій касаційній скарзі на постанову Шостого апеляційного адміністративного суду у справі про перейменування проспектів Московського та імені генерала Миколи Ватутіна на Бандери і Шухевича!" – написала жінка.

Бандера та Шухевич

Бандера та Шухевич

Так, у тексті ухвали справді зазначено: "Відкрити касаційне провадження за скаргою громадської організації "Антифашистська правозахисна ліга" на постанову Шостого апеляційного адміністративного суду від 9 грудня 2019 року у справі №826/11910/16".

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Ухвала Верховного Суду України

Ухвала Верховного Суду України

Facebook/Олена Бережна

Ухвала Верховного Суду України

Ухвала Верховного Суду України

Facebook/Олена Бережна

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Окружний адміністративний суд Києва 25 червня 2019 року скасував рішення Київської міської ради про перейменування двох проспектів на честь лідерів ОУН-УПА Бандери і Шухевича.

  • Окружний адміністративний суд (ОАС) пояснив причину скасування перейменування.

  • Керівник Офісу президента Андрій Богдан сказав, що питання перейменування Московського проспекту у Києві на проспект Бандери варто винести на референдум. Українці заявили, що судове скасування перейменування проспектів варто оскаржити.

  • Шостий апеляційний адміністративний суд Києва 28 жовтня 2019 року розглянув апеляцію Київської міськради і націоналістичних організацій на скасування рішення про перейменування проспектів Московського та Генерала Ватутіна. У приміщенні відбулася жорстока бійка.

  • Апеляційний суд 9 грудня 2019 року визнав перейменування проспектів Московського та Генерала Ватутіна на честь лідерів ОУН-УПА Бандери і Шухевича у Києві законним.

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Автор
Яра Дорош
Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна
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Коментарі
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Комментарии на сайте не модерированы
Евгений Зеленский
Евгений Зеленский
И в каждом музее открыть ЗАЛ УПА
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Кот Мирослава
Кот Мирослава
Ну коли такі бєрєжні угомоняться?Втратила дочку - можливо треба подумати за що така кара?
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фил филька
фил филька
ну ведь эти челы реально на фашиков работали. этого же даже сами упоротые не отрицают. особенно те которые истинные чубатые арийцы))
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БоХ - в помощь !
БоХ - в помощь !
фил филька, самая бльшая беда, что чубатые арийцы не только не отрицают, но и действуют так же . Вспомните суды и как они там себя вели, это же дикари !
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2
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Roma Roma
Roma Roma
фил филька, ну ты и упоротый! Он в концлагеря просидел, посмотри у кого и когда. Ты лутше рассуждал про Сталина жукова власова в конце концов! И там себе втихаря! Потому что ни пукнешь, то всё ни туда, да и воняет сильно
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