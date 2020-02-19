Проспекти Бандери та Шухевича у Києві: за гучну справу взявся Верховний Суд

Верховний Суд України відкрив провадження щодо законності перейменування проспектів Московського та Генерала Ватутіна у Києві та присвоєння їм імен лідерів ОУН-УПА Степана Бандери і Романа Шухевича.

Про це повідомила юристка, мати загиблої ексрегіоналки Ірини Бережної – Олена Бережна на своїй сторінці у Facebook. Вона завила, що і надалі "відстоюватиме законне рішення суду першої інстанції" (щоб подивитися документи, доскрольте до кінця сторінки).

"Нарешті Верховний Суд надіслав ухвалу про відкриття провадження у нашій касаційній скарзі на постанову Шостого апеляційного адміністративного суду у справі про перейменування проспектів Московського та імені генерала Миколи Ватутіна на Бандери і Шухевича!" – написала жінка.

Бандера та Шухевич

Так, у тексті ухвали справді зазначено: "Відкрити касаційне провадження за скаргою громадської організації "Антифашистська правозахисна ліга" на постанову Шостого апеляційного адміністративного суду від 9 грудня 2019 року у справі №826/11910/16".

Ухвала Верховного Суду України Facebook/Олена Бережна

Ухвала Верховного Суду України Facebook/Олена Бережна

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Окружний адміністративний суд Києва 25 червня 2019 року скасував рішення Київської міської ради про перейменування двох проспектів на честь лідерів ОУН-УПА Бандери і Шухевича.

Окружний адміністративний суд (ОАС) пояснив причину скасування перейменування.

Керівник Офісу президента Андрій Богдан сказав, що питання перейменування Московського проспекту у Києві на проспект Бандери варто винести на референдум. Українці заявили, що судове скасування перейменування проспектів варто оскаржити.

Шостий апеляційний адміністративний суд Києва 28 жовтня 2019 року розглянув апеляцію Київської міськради і націоналістичних організацій на скасування рішення про перейменування проспектів Московського та Генерала Ватутіна. У приміщенні відбулася жорстока бійка.

Апеляційний суд 9 грудня 2019 року визнав перейменування проспектів Московського та Генерала Ватутіна на честь лідерів ОУН-УПА Бандери і Шухевича у Києві законним.

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