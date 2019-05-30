Проникав пальцями: у Києві педофіл розбестив 6-річну дитину

У Києві 46-річна жінка повідомила про розпусні дії свого колишнього 30-річного співмешканця щодо її 6-річного сина.

Про це написав у Facebook перший заступник глави Національної поліції В'ячеслав Аброськін.

За словами матері, чоловік познущався з дитини: проникав пальцями в анальний отвір і торкався руками статевих органів хлопчика. Зазначається, що підозрюваний був затриманий і вже зізнався у скоєному.

Ілюстрація Факти ICTV

Аброськіна здивував той факт, що киянка не помічала синців на тілі дитини, залишених її співмешканцем.

Так, за даними поліції, про злочин стало відомо після того, як персонал дитячого садка звернув увагу рідного батька хлопчика на сліди знущань.

"Ми вже другий рік говоримо про ухвалення законопроекту №6607, ми говоримо про хімічну кастрацію, ми говоримо про реєстр цих покидьків, але досі стоїмо на місці, а покидьки продовжують ґвалтувати наших дітей", — обурився Аброськін.

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