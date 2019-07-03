Пролежали не один день: у Києві загадково загинула сімейна пара. Фото 18+

У Києві в середу, 3 липня, в одній із квартир поліцейські виявили тіла літньої подружньої пари.

Як повідомляє "Інформатор", це сталося за адресою вулиця Архітектора Вербицького, 22/1.

Виклик до правоохоронців надійшов близько 15:30. Мешканці під'їзду повідомили, що відчули в будинку неприємний запах. Пізніше з'ясувалося, що джерело знаходиться в квартирі №229, двері куди не були замкнені.

Ілюстрація. Поліція Експрес

"За попередньою інформацією, коли прибули патрульні, то їх уже чекали сусіди. При огляді приміщень у кімнаті виявили тіла, що розкладаються, подружньої пари: чоловіка 1951 року народження і його дружини 1957 року народження. Тіло чоловіка перебувало на ліжку, а жінки на підлозі", – сказано в повідомленні.

Як розповіли місцеві жителі, чоловік був лежачим і не вставав із ліжка, а жінка зловживала алкогольними напоями.

На місце викликали слідчо-оперативну групу, яка буде з'ясовувати обставини того, що сталося.

інформатор

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