ГоловнаНовини
МоваЯзык
LadyCity

/Кримінал

Пролежали не один день: у Києві загадково загинула сімейна пара. Фото 18+

1.6тЧитати матеріал російською

У Києві в середу, 3 липня, в одній із квартир поліцейські виявили тіла літньої подружньої пари.

Як повідомляє "Інформатор", це сталося за адресою вулиця Архітектора Вербицького, 22/1.

Виклик до правоохоронців надійшов близько 15:30. Мешканці під'їзду повідомили, що відчули в будинку неприємний запах. Пізніше з'ясувалося, що джерело знаходиться в квартирі №229, двері куди не були замкнені.

Новини
Трупи десятків закатованих: під час пошуків Даші Лук'яненко спливла моторошна знахідка. Фотофакт

Ілюстрація. Поліція

Ілюстрація. Поліція

Експрес

"За попередньою інформацією, коли прибули патрульні, то їх уже чекали сусіди. При огляді приміщень у кімнаті виявили тіла, що розкладаються, подружньої пари: чоловіка 1951 року народження і його дружини 1957 року народження. Тіло чоловіка перебувало на ліжку, а жінки на підлозі", – сказано в повідомленні.

Як розповіли місцеві жителі, чоловік був лежачим і не вставав із ліжка, а жінка зловживала алкогольними напоями.

На місце викликали слідчо-оперативну групу, яка буде з'ясовувати обставини того, що сталося.

Пролежали не один день: у Києві загадково загинула сімейна пара. Фото 18+

інформатор

Як писав OBOZREVATEL, нещодавно в центрі Одеси у власному будинку застрелили 27-річного хлопця. Злочин стався на очах у мами убитого.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Поділитися у Facebook
0
Коментарі
3
0
Смішно
0
Цікаво
3
Сумно
1
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel