Пролетів 160 км/год на червоний: у Києві сталася масштабна ДТП з трьома авто й автобусом

У Києві в понеділок, 18 березня, сталася масштабна аварія за участю чотирьох автомобілів.

Як повідомляється на Facebook-сторінці "Київ Оперативний", це відбулося на вулиці Олени Теліги (щоб подивитися відео, поскрольте сторінку вниз).

За попередньою інформацією, водій автомобіля Chevrolet на високій швидкості їхав зі сторони станції метро "Почайна" у бік станції метро "Шулявська".

facebook.com/KyivOperativ

"У якийсь момент він не впорався з керуванням, в'їхав у Fiat, потім у Mitsubishi, а потім вже в маршрутний автобус "Богдан", після чого задимівся", — сказано в пості.

При цьому, за інформацією очевидців, перехрестя з вулицею Щусєва авто пролетіло на червоний сигнал світлофора, ледь не збивши пішоходів. Водій машини госпіталізований, ступінь отриманих травм встановлюється.

Відзначається, що спідометр Chevrolet залишився на позначці 160 км/год, але точну швидкість зможе встановити тільки слідство.

facebook.com/KyivOperativ

facebook.com/KyivOperativ

facebook.com/KyivOperativ

facebook.com/KyivOperativ

facebook.com/KyivOperativ

facebook.com/KyivOperativ

facebook.com/KyivOperativ

Як писав OBOZREVATEL, раніше в Києві на вулиці Академіка Заболотного сталася масштабна ДТП із військовою технікою.

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