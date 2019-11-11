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11 листопада • оновлено в 13:56
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Прокусив руку другу і викинувся з третього поверху: у Києві хлопець викликав переполох

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У ніч на 11 листопада у Печерському районі Києва, на вулиці Рогнідинській 1/13, з третього поверху будівлі вистрибнув хлопець. А перед цим він прокусив знайомому руку.

Ймовірно, юнак перебував під впливом якихось речовин, що відбилося на його поведінці, написав "Інформатор" (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

За попередньою інформацією, близько 21:30 хлопець, який відпочивав зі знайомими, вкусив товариша за руку і вистрибнув із третього поверху. Падіння послабила гілка дерева, проте він все одно отримав травми.

У Києві хлопець влаштував переполох

У Києві хлопець влаштував переполох

Інформатор

Медики з карети швидкої допомоги відвезли юнака, який стрибнув із висоти, в лікарню. Вони також надали допомогу і покусаному хлопцю.

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У ніч на 11 листопада у Печерському районі Києва, на вулиці Рогнідинській 1/13, з третього поверху будівлі вистрибнув хлопець

У ніч на 11 листопада у Печерському районі Києва, на вулиці Рогнідинській 1/13, з третього поверху будівлі вистрибнув хлопець

Інформатор

Перед стрибком хлопець прокусив знайомому руку

Перед стрибком хлопець прокусив знайомому руку

Інформатор

У ніч на 11 листопада у Печерському районі Києва, на вулиці Рогнідинській 1/13, з третього поверху будівлі вистрибнув хлопець

У ніч на 11 листопада у Печерському районі Києва, на вулиці Рогнідинській 1/13, з третього поверху будівлі вистрибнув хлопець

Інформатор

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві 5 листопада з вікна психіатричної лікарні ім. Павлова вистрибнули три дівчинки-підлітка. За попередньою інформацією, вони намагалися втекти. Двом із них по 15 років, ще одній – 17 років.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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