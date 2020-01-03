Прокурори обміняних "беркутівців" успішно пройшли випробування у Рябошапки

Прокурори у справах розстрілів на Майдані Ігор Земсков, Денис Іванов, а також Яніс Симонов успішно пройшли співбесіди в Офісі генерального прокурора та залишатимуться на займаних посадах.

Результати опублікувала пресслужба Офісу генерального прокурора на своєму сайті. Загалом за результатами співбесід на керівні посади зарахували 36 осіб, ще чотирьом було відмовлено.

У коментарі hromadske Земсков не поділився деталями, бо, за його словами, "більшість запитань стосувалася розслідувань".

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Земсков обійняв посаду заступника начальника третього відділу процесуального керівництва Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях про злочини, вчинені у зв'язку із масовими протестами у 2013-2014 роках.

Прокурор наголосив на тому, що й надалі працюватиме над справами Майдану.

"Продовжую займатися процесуальним керівництвом під час досудового розслідування та підтриманням обвинувачення у провадженнях, де я старший групи прокурорів", – прокоментував Земсков.

Також перед цим співбесіду успішно пройшов ще один прокурор у справах розстрілів на Майдані Олексій Донський.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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