Прокурор Києва, якого поновили на посаді після люстрації, вийшов на роботу

Прокурор Києва, який у 2015 році був звільнений відповідно до Закону "Про очищення влади" (люстрацію), а у 2020 році поновлений на посаді, Сергій Юлдашев 10 березня вийшов на роботу.

Він уже провів нараду. Відповідна інформація з'явилася на сторінці прокуратури міста Києва у Facebook (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

"Юлдашев, який наказом генерального прокурора був поновлений на посаді прокурора міста Києва відповідно до рішення Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 25.02.2020, приступив до виконання службових обов'язків", – йдеться у повідомленні.

Прокурор Києва, якого поновили на посаді після люстрації, Юлдашев вийшов на роботу Прокуратура міста Києва

Так, 10 березня він провів першу нараду з колективом прокуратури столиці України, привітав з успішним завершенням двох етапів атестації та закликав до спільної й ефективної праці.

Прокурор Києва, якого поновили на посаді після люстрації, Юлдашев вийшов на роботу Прокуратура міста Києва

Як повідомляв OBOZREVATEL, прокурора Києва Юлдашева, звільненого у 2015 році відповідно до Закону "Про очищення влади" (люстрації), поновили на посаді. Таке рішення ухвалив Дніпропетровський окружний адмінсуд.

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