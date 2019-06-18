Прокляті дороги: як у Києві уникнути смертельних ДТП

Масштабна аварія на шляхопроводі у Києві з великими людськими жертвами розкрила проблему, про яку у місті говорили давно.

Відсутність відбійника — одна з головних причин страшних ДТП на цій ділянці, вважають водії. Ситуацію з'ясовував OBOZREVATEL.

Кривава аварія 15 червня між Деміївською площею та бульваром Дружби Народів за даними поліції трапилася через те, що водій Chevrolet виїхав на смугу зустрічного руху, де лоб у лоб зіткнувся зі Skoda. В результаті — чотири трупи.

ДТП трапилася на шляхопроводі біля Деміївської площі

Як розповіли нашим журналістам столичні водії, на тому місці дуже проблемна ділянка.

"Прямуючи з Дружби Народів у бік автовокзалу, треба обов'язково контролювати злам вправо, який знаходиться саме перед в'їздом на шляхопровід. Зазвичай автомобілі на цій ділянці сильно розганяються з височини, і якщо не знати про поворот, можна прямо виїхати на зустрічну смугу", — розповів OBOZREVATEL киянин Володимир Мойсеєнко.

Деякі автомобілісти сильно розганяються, не звертаючи уваги на злам праворуч. Стрілкою вказане місце повороту

Від шляхопроводу до бульвару Дружби Народів необхідно встановити бар'єрне огородження

Водії кажуть, що в районі шляхопроводу аварії відбуваються відносно не так часто, але якщо вже трапляються, то з виїздом на зустрічну і з тяжкими наслідками.

"Тільки відбійник може вирішити проблему. До речі, його там треба зовсім нічого — близько 300 метрів: від шляхопроводу до Дружби Народів", — зазначили автолюбителі.

Про доцільність огорожі говорить і керівник інституту "Київдормістпроект" Володимир Воробйов.

"Це магістраль міського значення безперервного руху і там має бути розподіл смуг", — розповів нам експерт. При цьому він зазначив, що треба дивитися, чи дозволяє ширина шляхопроводу встановити відбійник.

OBOZREVATEL зв'язався з в. о. директора департаменту транспортної інфраструктури КМДА Іваном Шпильовим і попросив прояснити ситуацію із встановленням бар'єрного огородження на ділянці.

"Будемо розбиратися в усіх напрямках, де продовжувати і скільки грошей буде виділено. За день-другий я вам повідомлю", — відповів чиновник.

Зазначимо, що за останній час в Україні трапилося багато ДТП із загиблими. Розповімо про наймасштабніші з них:

30 травня в Одеській області у лобовому зіткненні двох автомобілів загинули четверо осіб. Аварія трапилася через те, що одне з авто виїхало на зустрічну смугу.

В цей самий день кривава ДТП трапилася у Тернопільській області. В результаті зіткнення позашляховика із фурою загинула бригада "Укренерго".

31 травня у Кам'янець-Подільському районі Хмельницької області зіткнулися легковий автомобіль і вантажівка. Загинув водій легковика та двоє пасажирів: 25-річна жінка із 3-річною донькою.

6 червня у с. Миколаївка Херсонської області легковий автомобіль влетів у зупинку, де саме перебувала сім'я. В результаті двоє людей загинули на місці і ще одна отримала травми.

12 червня у селищі Тошківка Луганській області лоб у лоб зіткнулися два мотоцикли. Загинули троє осіб, зокрема двоє школярів. За попередньою інформацією, один із байків влетів у вибоїну на дорозі, після чого його відкинуло на "зустрічку".

15 червня у Тростянецькому районі Вінницької області зіткнулися два автомобілі, в результаті чого четверо осіб загинули на місці, ще четверо отримали травми.

16 червня трапилася страшна ДТП у с. Магдалинівка Херсонської області, де легковий автомобіль злетів у канал. Загинув водій і двоє дітей у віці 4 і 16 років.

У ніч на 17 червня на трасі Київ – Одеса біля села Воробіївка Одеської області трапилася ДТП із трьома загиблими. Як стало відомо, водій Lexus не впорався із керуванням і врізався у припаркований на узбіччі автомобіль ВАЗ.

У Рівненській області 18 червня трапилася смертельна аварія із двома легковими авто Ford і Volkswagen Passat. Загинули обидва водії, їхні пасажири були травмовані.

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