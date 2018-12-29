''Прокляте місце'' під Києвом: як уникнути страшних ДТП

Небезпечна ділянка Одеської траси під Києвом продовжує "збирати данину" з водіїв. Причина — проблемний світлофор у районі Чабани-Гатне.

Журналісти OBOZREVATEL вирішили порівняти "протиаварійні" заходи на "проклятому місці" зі схожим перехрестям цієї самої траси в районі Південного кладовища. Результат — разючий, проблему можна вирішити — аби бажання. Детальніше — у публікації.

№1 — світлофор Чабани — Гатне; №2 — світлофор біля Південного кладовища. Google Maps

Світлофор біля Південного кладовища

На під'їздах до світлофора, розташованого в 7 км від перехрестя Чабани — Гатне по Одеській трасі, встановлені знаки, що обмежують швидкість руху транспорту. Знаки добре видно вночі через світловідбиваюче покриття по периметру. За пару сотень метрів до перехрестя встановлений попереджувальний світлофор з миготливим жовтим сигналом. Він привертає увагу водіїв до перехрестя.

Немає у водіїв нарікань і щодо планування розворотів. Так, з боку Одеси для машин є "кишеня", а для охочих розвернутися з боку Києва влаштований зручний під'їзний шлях з правого боку.

Зручні розвороти на перехресті біля Південного кладовища

Світлофор Чабани — Гатне

Ситуація з перехрестям Чабани — Гатне виглядає значно гірше. На під'їзді, на думку водіїв, недостатньо попереджувальних дорожніх знаків. Немає дублюючого світлофора: автоматичний регулювальник з боку Одеси повністю перекриває пішохідний міст. Шляховики "знайшли" вихід, і почепили перед самим перехрестям відразу три знаки "Світлофорне регулювання".

Настільки різний підхід до проблемної ділянки однієї траси викликає подив у водіїв.

"Виникає враження, що світлофорні об'єкти встановлювали різні підприємства або це експеримент", — обурюються автолюбителі.

Чекають на погодження

OBOZREVATEL надіслав запити у Службу автомобільних доріг Київської області і в Управління патрульної поліції у Київській області.

Шляховики нам повідомили, що розробили і подали поліції на розгляд і узгодження низку пропозицій щодо покращеного візуального сприйняття дорожньої обстановки. Зокрема йдеться про встановлення експериментальних дорожніх знаків з ефектом "воріт" (добре видно за будь-якого часу доби. — Ред.), а також інформаційного панно перед світлофором у напрямку Києва.

В патрульній поліції OBOZREVATEL відповіли, що після підключення світлофора почали планувати чергування таким чином, щоб екіпажі були ближчі до згаданого перехрестя.

На контролі губернатора

Голова Київської обласної державної адміністрації Олександр Терещук розповів OBOZREVATEL, що ситуацію з перехрестям ніхто "не закинув".

"Мій помічник постійно тримає на контролі питання і, залежно від ситуації, прийматимемо рішення... Ми вивчили думку місцевих жителів, вони вважають, що світлофор на перехресті необхідний. Тому залишаємо його увімкненим", — наголосив губернатор.

ДТП продовжуються

З моменту підключення світлофора минуло три тижні, але до нашої редакції продовжують звертатися водії, невдоволені роботою регулювальника на ділянці Чабани — Гатне.

Місцеві жителі ще восени цього року домоглися від шляховиків підключення світлофорів на Одеській трасі, поки будуть побудовані обіцяні раніше розв'язки. Тепер люди домагаються, щоб один з регулювальників працював без проблем. Виникає питання: чому служби раніше не могли запустити вже "робочий" об'єкт? Чи для цього має статися трагедія?

Тим часом аварії на перехресті продовжуються. Нижче — чергова ДТП на перехресті, знята нещодавно водіями.

(Далі буде...)