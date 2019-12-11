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11 грудня • оновлено в 12:25
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Продавав пісок: депутата Київщини запідозрили у розкраданні понад 30 млн грн

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Депутата однієї із місцевих рад Київської області запідозрили у незаконному видобутку та продажу піску з озера в Дарницькому районі столиці України в особливо великих розмірах.

Про це повідомила пресслужба Генеральної прокуратури України. Експерт підтвердив завдані матеріальні збитки на суму майже 32,5 млн грн.

За версією слідства, голова правління одного з акціонерних товариств, який також є депутатом однієї з місцевих рад на Київщині, ймовірно, заволодів понад 579 тис тоннами піску з дна озера в 2017-2018 роках та організував його продаж.

Депутата Київщини запідозрили у розкраданні понад 30 млн грн

Депутата Київщини запідозрили у розкраданні понад 30 млн грн

10 грудня чоловіку повідомили про підозру у вчиненні дій, передбачених ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) КК України.

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Кримінальне провадження розслідується слідчими Головного слідчого управління Служби безпеки України за процесуального керівництва Генеральної прокуратури України.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • На Київщині випадки розкрадання піску стали вже не рідкістю.

  • У селі Плесецьке Київської області ще у серпні розкрили нову схему розкрадання надр підприємством "Плисецький гранітний кар'єр".

  • А у вересні "піщані нелегали" показали себе у Вишгороді. Компанія, на чиє майно було накладено судовий арешт, знову почала вивозити зі своїх складів пісок.

  • Наступного місяця у Голосіївському районі Києва поблизу річки Коник зафіксували ще один факт незаконного видобутку піску.

  • "Нелегали" збили коптер Громадської організації "Стоп корупції", коли знімальна група приїхала, щоб зафіксувати на відео річку Коник, річище якої було змінено через роботу піщаних браконьєрів.

  • OBOZREVATEL детально з'ясував, як і за що воюють піщані браконьєри у Києві.

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Автор
Яра Дорош
Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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