Продавав пісок: депутата Київщини запідозрили у розкраданні понад 30 млн грн

Депутата однієї із місцевих рад Київської області запідозрили у незаконному видобутку та продажу піску з озера в Дарницькому районі столиці України в особливо великих розмірах.

Про це повідомила пресслужба Генеральної прокуратури України. Експерт підтвердив завдані матеріальні збитки на суму майже 32,5 млн грн.

За версією слідства, голова правління одного з акціонерних товариств, який також є депутатом однієї з місцевих рад на Київщині, ймовірно, заволодів понад 579 тис тоннами піску з дна озера в 2017-2018 роках та організував його продаж.

Депутата Київщини запідозрили у розкраданні понад 30 млн грн

10 грудня чоловіку повідомили про підозру у вчиненні дій, передбачених ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) КК України.

Новини Заступник голови КМДА Прокопів відхрестився від піщаних браконьєрів

Кримінальне провадження розслідується слідчими Головного слідчого управління Служби безпеки України за процесуального керівництва Генеральної прокуратури України.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

На Київщині випадки розкрадання піску стали вже не рідкістю.

У селі Плесецьке Київської області ще у серпні розкрили нову схему розкрадання надр підприємством "Плисецький гранітний кар'єр".

А у вересні "піщані нелегали" показали себе у Вишгороді. Компанія, на чиє майно було накладено судовий арешт, знову почала вивозити зі своїх складів пісок.

Наступного місяця у Голосіївському районі Києва поблизу річки Коник зафіксували ще один факт незаконного видобутку піску.

"Нелегали" збили коптер Громадської організації "Стоп корупції", коли знімальна група приїхала, щоб зафіксувати на відео річку Коник, річище якої було змінено через роботу піщаних браконьєрів.

OBOZREVATEL детально з'ясував, як і за що воюють піщані браконьєри у Києві.

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