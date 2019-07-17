Продавали в пекарні: на Київщині людей утримували в рабстві

У Київській області під виглядом реабілітаційних центрів проти волі утримували соціально незахищених осіб.

Більшість із них "продавали" на вкрай важку роботу на різних підприємствах Києва, повідомив на своїй сторінці у Facebook перший заступник голови Нацполіції України В'ячеслав Аброськін.

Керував злочинним угрупованням громадянин Росії. Він створив мережу нібито реабілітаційних центрів для залежних від алкоголю та наркотиків і заманював туди людей.

Людей змушували працювати Facebook Vyacheslav Abroskin

Facebook Vyacheslav Abroskin

"Бездомні, особи, які мають проблеми з алкоголем і наркотиками, в цих "центрах" були майже рабами, бо їх "продавали" для тяжкої праці на різних об'єктах Києва, зокрема, пекарнях", – додав Аброськін.

Слідчі дії Facebook Vyacheslav Abroskin

Місце проживання утримуваних Facebook Vyacheslav Abroskin

Facebook Vyacheslav Abroskin

Він уточнив, що 17 липня поліція Київської області почала другий етап розслідування цієї справи.

Як писав OBOZREVATEL, національна поліція Іспанії звільнила п'ятьох українок і росіянок із сексуального рабства в місті Гранада. Четверо викрадачів були заарештовані, троє з них уже за ґратами.

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