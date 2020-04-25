Продавали немовлят іноземцям: у Києві викрили злочинну схему "сурогатного материнства"

Тимур Григоренко Кримінал 18:48, 25.04.2020 Оновлено: 18:49, 25.04.2020

У Києві злочинна група осіб під виглядом сурогатного материнства незаконно відправляла за кордон новонароджених дітей.

Як повідомляє пресслужба ОГП, до організації злочинної схеми причетні керівники однієї зі столичних клінік в сфері репродуктивної медицини.

Також встановлено, що зловмисники підшукували в Україні жінок для оформлення фіктивних шлюбів з іноземцями та участі в програмах сурогатного материнства.

Квартира, де перебували діти
ОГП

"Загальний розмір грошової винагороди, яку отримували учасники угоди, становив близько 50 тисяч доларів США, з яких плата за організацію штучного запліднення становила 15 тисяч доларів США, послуги з фіктивного шлюбу з іноземцями від 1000 – 1500 доларів", – відмічено в повідомленні.

Правоохоронці провели 11 обшуків, в ході яких вилучили медичну документацію, паспорти громадян України і завірені копії паспортів іноземців, гроші, ноутбуки, мобільні телефони, чорнові записи та інше.

Вилучені гроші і документи
ОГП
Квартира, де знаходилися діти
ОГП

Крім того були виявлені квартири, де містилися новонароджені діти до того, як їх перевезуть за кордон. В одній з квартир в Києві правоохоронці знайшли 5 новонароджених дітей від 2 до 6 тижнів, які перебували під наглядом двох жінок і чоловіка.

Після оформлення відповідних актів працівниками ювенальної превенції немовлят доставили в дитячі лікарні міста Києва. Проводяться подальші слідчі дії.

Немовля
ОГП
Слідчі дії
ОГП

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Запоріжжі керівник одного з інтернатів за гроші надавав дітей для виконання важкої роботи стороннім особам.

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