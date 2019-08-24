Продавали наркотики військовим: під Києвом накрили небезпечну банду

У Київській області ліквідували нарколабораторію, де виготовляли амфетамін, а потім продавали наркотики українським військовослужбовцям.

Про це повідомляє прес-служба військової прокуратури Центрального регіону України. Двох дилерів спіймали "на гарячому" під час передачі 2 кілограмів амфетаміну. Ринкова вартість вилученої речовини становить близько 800 тисяч гривень.

Відомо, наркоторговці налагодили збут заборонених речовин військовим із Навчального центру "Десна" в особливо великих розмірах. Також наркотики відправляли на продаж у столицю.

Затримання наркоторговців Прес-служба прокуратури

Затриманим повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.

Їм загрожує позбавлення волі на термін від 9 до 12 років із конфіскацією майна. Обидва взяті судом під варту на 2 місяці з альтернативою внесення 1 152 600 гривень застави.

Відзначається, що спецоперацію провела Військова прокуратура Київського гарнізону спільно з обласними управліннями Нацполіції та головним відділом із боротьби з корупцією та оргзлочинністю СБУ.

Затримання наркоторговців Прес-служба прокуратури

Затримання наркоторговців Прес-служба прокуратури

Затримання наркоторговців Прес-служба прокуратури

Затримання наркоторговців Прес-служба прокуратури

Затримання наркоторговців Прес-служба прокуратури

Як повідомляв OBOZREVATEL, Печерський суд Києва заарештував членів банди наркоторговців, затриманих в Києві з 300 кілограмами героїну, проте одного підозрюваного відпустив під домашній арешт.

Одним з фігурантів резонансної розслідування зберігання 600 кг героїну під Києвом став екс-бізнесмен з Македонії. Підозрюваний стверджує, що всього лише "фасував фрукти" і отримував за це 1000 євро в місяць (близько 29 000 гривен).

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