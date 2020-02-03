Продавали через Telegram: на Київщині спіймали злочинців із наркотиками на мільйон

Правоохорнці Київщини затримали злочинну групу, яка збувала наркотики через Telegram-канал.

Такий "товар" купували наркозалежні із самої столиці та області. Про це повідомила пресслужба поліції Київської області на своїй станиці в Facebook (щоб подивитися фото та відео, доскрольте до кінця сторінки).

Молоді люди чітко розподілили між собою ролі і з допомогою Telegram-каналу продавали цілу низку наркотичних засобів. Під час обшуків за місцем проживання фігурантів, поліцейські виявили та вилучили велику кількість марихуани, метадону та амфетамін. Вартість цих наркотиків за цінами "чорного ринку" – понад 1 млн. гривень.

Правоохорнці Київщини затримали злочинну групу, яка збувала наркотики через Telegram-канал Поліція Київської області

Також було вилучено банківські картки, на які надходили гроші за продаж наркотиків, мобільні телефони та різне лабораторне обладнання, за допомогою якого підозрювані виготовляли відповідні засоби.

Молодих людей затримали у порядку ст. 208 КПК України. До цієї злочинної групи входив і громадянин Росії. Працівники поліції почали перевірку іноземця щодо законності його перебування в Україні та мети його приїзду.

За фактом відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає ув’язнення від 9 до 12 років з конфіскацією майна. Затриманим вже оголосили про підозру. Також поліцейські встановлюють інших фігурантів, причетних до організації збуту наркотиків.

Правоохорнці Київщини затримали злочинну групу, яка збувала наркотики через Telegram-канал Поліція Київської області

Правоохорнці Київщини затримали злочинну групу, яка збувала наркотики через Telegram-канал. Скріншот повідомлення Поліція Київської області

Правоохорнці Київщини затримали злочинну групу, яка збувала наркотики через Telegram-канал Поліція Київської області

Правоохорнці Київщини затримали злочинну групу, яка збувала наркотики через Telegram-канал Поліція Київської області

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві хлопець під наркотиками влаштував справжній переполох. Він ліг спати просто біля входу до чужого будинку і не прокидався, тому небайдужі перехожі подумали, що той помер.

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