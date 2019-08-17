Пробив голову і розпиляв ножівкою: спливли моторошні факти про вбивство жінки в Києві

У справі про вбивство 35-річної мешканки Києва Ірини Кліпкової, про зникнення якої заявила її мати, спливли нові моторошні подробиці.

Як повідомляється на сайті Національної поліції України в Києві, вбивця жінки під час словесної суперечки завдав їй смертельне ножове поранення в голову, після чого вирішив розчленувати тіло і викинути в Русанівський канал, щоб приховати сліди злочину (щоб подивитися фото і відео, доскрольте сторінки до кінця ).

Саме там, на вулиці Ентузіастів у Києві, місцеві жителі і знайшли останки жінки, про що одразу повідомили правоохоронцям.

"Під час проведення оперативно-розшукових заходів ми викрили у скоєнні вбивства 38-річного киянина. Як з`ясувалося, напередодні місцева мешканка разом з підозрюваним прийшла до нього додому. Після спільного розпиття спиртних напоїв між ними виникла сварка, під час якої зловмисник схопив ніж і вдарив жінку в голову. Щоб позбутися від слідів злочину, він в квартирі розчленував тіло а потім в пакетах виніс частини тіла в канал", – розповів начальник сектору кримінальної поліції Дніпровського управління поліції Ігор Болва.

Також відомо, що вдома у підозрюваного слідчо-оперативна група вилучила ножі, сокиру, ножівку та інші речові докази. Фігуранта затримали в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України та доправили в управління поліції.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 (умисне убивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі. Зараз слідчі дії тривають.

Останки вбитої знайшли в Русанівському каналі Пресслужба Національної поліції

На місце прибули поліцейські Пресслужба Національної поліції

Вбивця розклав частини трупа по пакетах Пресслужба Національної поліції

На місці НП працювали криміналісти Пресслужба Національної поліції

Вбивця викинув частини тіла жінки у воду Пресслужба Національної поліції

Імовірний вбивця Ірини Кліпкової Пресслужба Національної поліції

Як повідомляв OBOZREVATEL:

жертва була знайомою імовірного вбивці й вони знали один одного близько 15 років. За словами друзів, відносини між ними завжди були хороші.

Можливий вбивця любив часто випити і в стані алкогольного сп'яніння ставав агресивним. До того ж, він знає, як розчленувати тіло, оскільки працює ветеринаром.

Розчленований труп Ірини Кліпкової був знайдений в Русанівському каналі 16 серпня.

Мішки з фрагментами тіла виявили друзі вбитої, які намагалися з'ясувати, що з нею трапилося. В одному з них помітили руку з перстнями, схожими на ті, які носила Кліпкова.

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