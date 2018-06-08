Присвоїли 12 мільйонів: в Києві співробітників поліції запідозрили в масштабній афері

У Києві четверо співробітників обласного Головного управління Нацполіціі підозрюються в шахрайстві і підробці документів.

Вони працювали у відділі фінансового забезпечення бухзвіту, повідомили в прес-службі Генеральної прокуратури України на офіційному сайті.

"Досудове розслідування встановило, що вони підробили документи і оформили 23 банківських карти для виплати зарплат на підставних осіб. На ці картки щомісяця з 2007 по 2016 роки перераховувалися гроші", - повідомили в ГПУ.

Встановлено, що на такій схемі зловмисники заробили близько 12 млн гривень.

Як писав OBOZREVATEL, в Києві двох інспекторів патрульної поліції затримали після отримання хабара.