Присвоїли 12 мільйонів: в Києві співробітників поліції запідозрили в масштабній афері

У Києві четверо співробітників обласного Головного управління Нацполіціі підозрюються в шахрайстві і підробці документів.
Вони працювали у відділі фінансового забезпечення бухзвіту, повідомили в прес-службі Генеральної прокуратури України на офіційному сайті.
"Досудове розслідування встановило, що вони підробили документи і оформили 23 банківських карти для виплати зарплат на підставних осіб. На ці картки щомісяця з 2007 по 2016 роки перераховувалися гроші", - повідомили в ГПУ.
Встановлено, що на такій схемі зловмисники заробили близько 12 млн гривень.
Як писав OBOZREVATEL, в Києві двох інспекторів патрульної поліції затримали після отримання хабара.
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