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14 лютого • оновлено в 10:49
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Прищемив руку і поїхав далі: у Києві водій маршрутки потрапив у скандал через дитину

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У Києві водія маршрутного автобуса №507 (Залізничний вокзал "Південний" – Національний музей народної архітектури та побуту України) звинуватили в тому, що той, закриваючи двері транспортного засобу, прищемив семирічній дівчинці руку та продовжив рух.

Про інцидент розповіла мама потерпілої дитини Анна Свистунова на сторінці "Типове Голосієво – Київ" у Facebook. За її словами, випадок трапився 13 лютого.

"Водій закрив двері, не дочекавшись виходу дитини з маршрутки!!! Прищемив їй руку і почав продовжувати рух!!! Я її тримала за руку! Пасажири маршрутки почали кричати, а я мало не розбила йому вікно..." – написала жінка.

У Києві водій маршрутки потрапив у скандал через дитину

У Києві водій маршрутки потрапив у скандал через дитину

Facebook/"Типове Голосієво – Київ"

Свистунова зазначила, що після цього маршрутка зупинилася. А водій, за словами матері дитини, пояснив свій вчинок тим, що позаду їхав ще один транспортний засіб громадського призначення та чоловікові потрібно було якнайшвидше дістатися до наступної зупинки, щоб забрати якомога більше пасажирів.

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"Ми виходили швидко, дитині вже сім років... Не помітити не можна було! В маршрутці всі сиділи – нічого не загороджувало огляд водієві!!!" – підкреслила жінка.

Пост в мережі про скандал у маршрутці Києва

Пост в мережі про скандал у маршрутці Києва

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві жінка заявила, що її разом з 8-річною дочкою 30 січня побила диспетчер маршрутки.

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Автор
Яра Дорош
Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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