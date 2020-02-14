Прищемив руку і поїхав далі: у Києві водій маршрутки потрапив у скандал через дитину

У Києві водія маршрутного автобуса №507 (Залізничний вокзал "Південний" – Національний музей народної архітектури та побуту України) звинуватили в тому, що той, закриваючи двері транспортного засобу, прищемив семирічній дівчинці руку та продовжив рух.

Про інцидент розповіла мама потерпілої дитини Анна Свистунова на сторінці "Типове Голосієво – Київ" у Facebook. За її словами, випадок трапився 13 лютого.

"Водій закрив двері, не дочекавшись виходу дитини з маршрутки!!! Прищемив їй руку і почав продовжувати рух!!! Я її тримала за руку! Пасажири маршрутки почали кричати, а я мало не розбила йому вікно..." – написала жінка.

У Києві водій маршрутки потрапив у скандал через дитину Facebook/"Типове Голосієво – Київ"

Свистунова зазначила, що після цього маршрутка зупинилася. А водій, за словами матері дитини, пояснив свій вчинок тим, що позаду їхав ще один транспортний засіб громадського призначення та чоловікові потрібно було якнайшвидше дістатися до наступної зупинки, щоб забрати якомога більше пасажирів.

"Ми виходили швидко, дитині вже сім років... Не помітити не можна було! В маршрутці всі сиділи – нічого не загороджувало огляд водієві!!!" – підкреслила жінка.

Пост в мережі про скандал у маршрутці Києва Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві жінка заявила, що її разом з 8-річною дочкою 30 січня побила диспетчер маршрутки.

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