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20 лютого • оновлено в 20:31
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Прикрив молодшого брата: в Києві сталася кривава НП

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В Оболонському районі Києва чоловік вдарив ножем старшого брата. Сам факт події жахливий, проте, на думку медиків, потерпілому неймовірно пощастило – все могло закінчитися трагічніше.

Як розповіли джерела OBOZREVATEL, інцидент стався 19 лютого в одному з багатоповерхових будинків на проспекті Героїв Сталінграда.

Прикрив молодшого брата: в Києві сталася кривава НП

Саме звідти "швидка" забрала пораненого 38-річного чоловіка і доставила в Київську міську клінічну лікарню швидкої медичної допомоги.

Лікарня швидкої медичної допомоги

Лікарня швидкої медичної допомоги

У потерпілого було серйозне поранення стегна, зачеплена стегнова артерія. Непоправна крововтрата настає протягом двох-трьох хвилин з моменту пошкодження. Однак у даному випадку чоловікові неймовірно пощастило – він вижив.

За словами джерела OBOZREVATEL, поранений розповiв медикам, що невідомі напали на нього з ножем біля під'їзду. Лікарі, в свою чергу, повідомили про подію в поліцію, а далі трапився несподіваний поворот.

Прикрив молодшого брата: в Києві сталася кривава НП

Виїхавши на місце події правоохоронці не виявили слідів крові ані біля під'їзду, ані в кабіні ліфта. А ось в квартирі, де жили брати, їх було багато. Там же поліцейські знайшли і саме знаряддя злочину.

В результаті молодший брат потерпілого, 35-річний Олексій, зізнався, що це він вдарив ножем, а не якісь невідомі. Причиною нібито стала... сварка.

Сусіди розповіли журналістам OBOZREVATEL, що в цьому будинку багато квартир орендують, проте "двушка", в якій стався кривавий злочин, належить саме братам.

"Женя і Саша живуть тут удвох, ну, і плюс кіт. Відносини у братів напружені, бувало, що й билися", – повідомили сусіди.

Квартира, де стався злочин

Квартира, де стався злочин

Зараз молодший брат затриманий правоохоронцями, а старший – в лікарні.

Розпочато кримінальне провадження за ознаками ч.1 ст.121 Кримінального кодексу України (умисне тяжке тілесне ушкодження), що карається позбавленням волі на строк від п'яти до восьми років.

Прикрив молодшого брата: в Києві сталася кривава НП

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Києві біля пункту обміну валют озброєні злочинці напали на чоловіка. Їх здобиччю стали два мільйони гривень.

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Автор
Олег Тимченко
Теми
Ексклюзив Кримінал Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
Теги
кримінал напад поліція швидка допомога лікарі
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