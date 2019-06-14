Прийшов до "авторитета" і потрапив під прес: подробиці гучного скандалу з правозахисником у Києві

Голова організації "Міжнародна ліга захисту прав громадян України" Едуард Багіров, який став фігурантом гучної НП у Києві, сам прийшов на зустріч із кримінальним авторитетом.

Привід був вагомим, стверджують джерела OBOZREVATEL. Детальніше – в нашій публікації.

Скандал вибухнув 14 червня, коли дружина Багірова написала про ситуацію, в яку потрапив її чоловік, на своїй сторінці у Facebook. Анна заявила, що чоловіка напередодні утримували силою протягом двох годин двоє співробітників поліції і кримінальний авторитет Олег Б. зі своїми підлеглими.

"Його били, забрали паспорт і документи на автомобіль. Погрожували вбивством йому і членам нашої сім'ї", – написала Анна.

Жінка зазначила, що зв'язалася з начальником поліції Києва і за його наказом правоохоронці Оболонського району звільнили Едуарда. Також був затриманий і "ватажок банди здирників".

За інформацією джерел OBOZREVATEL, усе відбулося в Оболонському районі Києва, в кафе "Десант" на вул. Прирічній. Приблизно о 18-й годині в поліцію зателефонувала Ганна Багірова і повідомила, що її чоловіка незаконно утримують у закладі.

На місце одразу ж виїхали декілька нарядів поліції і слідчо-оперативна група (СОГ).

Як з'ясувалося, правозахисник приїхав у кафе о 17-ій на зустріч із Олегом Крапівіним, який також відомий у кримінальних колах як Олег Бакинський.

Разом із Крапівіним було ще декілька його "соратників" та охоронці.

Розмова Багірова і Крапівіна відбувався на підвищених тонах, потім "авторитет" і його люди нібито декілька разів ударили правозахисника – Крапівін начебто вимагав віддати взяті Багіровим у борг 30 тисяч доларів.

Свідки з азербайджанської діаспори, які приїхали з "авторитетом", повідомили правоохоронцям, що Багірова ніхто незаконно не утримував. А самі співробітники закладу взагалі заявили, що нічого не бачили.

Джерело OBOZREVATEL стверджує, що у Багірова давно були "певні проблеми з бізнесом". Що, втім, не дає підстав фізично вибивати з нього борги.

Зараз правоохоронці розбираються в події. Також перевіряється інформація про можливу причетність співробітників поліції до цього інциденту.

Едуард Багіров

Едуард Багіров – відомий правозахисник. Є автором концепції антирейдерских методів боротьби. Крім того, ефективно захищав права власників у спробах порушення їхнього інтелектуального права та від рейдерських захоплень приватного майна громадян України й іноземців.

У 2013 році в Багірова стріляли в Києві. Гумову кулю з ноги дістали лікарі швидкої допомоги. Але правозахисник не заявляв у тоді ще міліцію, тому що не хотів розголосу.

Олег Крапівін

Олег Крапівін – відомий спортсмен, чемпіон світу серед ветеранів, який зумів увійти в історію вільної боротьби. Заслужений майстер спорту і заслужений тренер Азербайджану й СРСР, який згуртував і очолив одну з найсильніших в Україні діаспорських організацій – Київську, бізнесмен.

Крапівін є в базі "Миротворця". Тут він проходить як кримінальний авторитет "Бакинський".

"Почав злочинну діяльність у 90-ті роки в складі ОЗГ "Авдиша". Дотримується злодійських традицій, має зв'язки в правоохоронних органах, тримає "общак" і розподіляє його в місцях позбавлення волі. На короткій нозі з колишнім наглядачем з Київського Центру... Тримав під контролем декілька угруповань, які займаються здирництвом і продажем наркотиків... Починаючи з 2000 року прагнув легалізуватися. Мав дружні взаємини з покійним Максимом Курочкіним. Неформально входив до складу компанії "Росукренерго", – йдеться на сайті.

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