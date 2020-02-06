"Приїхали країну змінювати": у Києві на презентації з Зеленським помітили "автохамів"

У Києві люди, які 6 лютого приїхали до Конгресно-виставкового центру "Парковий" на презентацію додатку "Дія", де мав виступити президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Олексій Гончарук, припаркували свої авто не за правилами дорожнього руху.
Про це написав журналіст Костянтин Андріюк на своїй сторінці у Facebook. Він опублікував відповідні фото з місця (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).
"Приїхали люди до президента, країну змінювати. Починають з себе. За 100-200 метрів гора вільного місця, аби спокійно запаркуватися..." – написав він.
У Києві на презентації з Зеленським помітили "автохамів"
Facebook/Костянтин Андріюк
У Києві на презентації з Зеленським помітили "автохамів"
Facebook/Костянтин Андріюк
У Києві на презентації з Зеленським помітили "автохамів"
Facebook/Костянтин Андріюк
У Києві на презентації з Зеленським помітили "автохамів"
Facebook/Костянтин Андріюк
У Києві на презентації з Зеленським помітили "автохамів"
Facebook/Костянтин Андріюк
Як повідомляв OBOZREVATEL, народний депутат від фракцції "Слуга народу" Юрій Корявченков, відомий як "Юзік" зі студії "Квартал 95", вдень 9 грудня тимчасово заблокував роботи з розчищення споруди згорілого одеського коледжу і пошуку зниклих людей під завалами. Пізніше у мережі спалахнула хвиля обурення через фото зі знову неправильно припаркованою машиною "Юзіка".
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