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7 лютого • оновлено в 09:05
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"Приїхали країну змінювати": у Києві на презентації з Зеленським помітили "автохамів"

5.4т
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У Києві люди, які 6 лютого приїхали до Конгресно-виставкового центру "Парковий" на презентацію додатку "Дія", де мав виступити президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Олексій Гончарук, припаркували свої авто не за правилами дорожнього руху.

Про це написав журналіст Костянтин Андріюк на своїй сторінці у Facebook. Він опублікував відповідні фото з місця (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

"Приїхали люди до президента, країну змінювати. Починають з себе. За 100-200 метрів гора вільного місця, аби спокійно запаркуватися..." – написав він.

У Києві на презентації з Зеленським помітили "автохамів"

У Києві на презентації з Зеленським помітили "автохамів"

Facebook/Костянтин Андріюк

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У Києві на презентації з Зеленським помітили "автохамів"

У Києві на презентації з Зеленським помітили "автохамів"

Facebook/Костянтин Андріюк

У Києві на презентації з Зеленським помітили "автохамів"

У Києві на презентації з Зеленським помітили "автохамів"

Facebook/Костянтин Андріюк

У Києві на презентації з Зеленським помітили "автохамів"

У Києві на презентації з Зеленським помітили "автохамів"

Facebook/Костянтин Андріюк

У Києві на презентації з Зеленським помітили "автохамів"

У Києві на презентації з Зеленським помітили "автохамів"

Facebook/Костянтин Андріюк

Як повідомляв OBOZREVATEL, народний депутат від фракцції "Слуга народу" Юрій Корявченков, відомий як "Юзік" зі студії "Квартал 95", вдень 9 грудня тимчасово заблокував роботи з розчищення споруди згорілого одеського коледжу і пошуку зниклих людей під завалами. Пізніше у мережі спалахнула хвиля обурення через фото зі знову неправильно припаркованою машиною "Юзіка".

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Автор
Яра Дорош
Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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wewegwe kostyan
wewegwe kostyan
Извините за спам, но я нарыл способ как дома можно накачать тело и убрать жир! За две недели убрал пивное пузо и уже проступают кубики, подкачал руки и спину, а у жены ушло пару сантиметров на талии. Мы просто в восторге от этого прибора, советую всем опробовать, а вычитал о нем здесь! --- https://shorturl.ca/poyas
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