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/Кримінал

''Причетні СБУ і Академія наук'': у НАБУ розкрили багатомільйонні розкрадання під Києвом

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Чиновники і співробітник СБУ підозрюються у розкраданні 15 гектарів землі та нанесенню збитків державі на 44 мільйони гривень.

Зловмисниками виявилися екс-президент Національної академії аграрних наук (НААН), віце-президент НААН, три співробітника Інституту землеробства НААН (директор, завідувач та екс-завідувач), а також екс-начальник управління державного земельного кадастру ГУ Держземагентства, повідомили в прес-службі НАБУ (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Вони в 2013-2014 роках ухвалили рішення, через які 15 га державних земель незаконно перейшли у приватну власність. Це ділянки в передмісті Києва, які мали статус особливо цінної землі і повинні були використовуватися з дослідницькою метою.

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Чиновники пішли врозріз із законодавством і дозволили привласнити ці землі без рішення парламенту і схвалення Кабміну.

Під Києвом незаконно приватизували землю

Під Києвом незаконно приватизували землю

Скріншот

"Серед одержувачів ділянок не тільки підозрювані та їхні родичі, а й співробітники СБУ, чиновники НААН, Міністерства аграрної політики та інших органів влади. Загалом вони отримали 144 ділянки, з яких на 138 вже оформили право власності", ‒ уточнили в НАБУ.

Розслідування велося з 2017 року, а про підозру у злочині семи учасникам схеми оголосили 14 березня 2019.

Як писав OBOZREVATEL, в червні 2018 стало відомо, що глава Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький безкоштовно отримав п'ять земельних ділянок в передмісті Києва загальною площею 0,48 га.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна
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