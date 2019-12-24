"Премія Дарвіна!" Деталі жахливої ДТП у Києві з хлопцем і дівчиною розлютили мережу

Мережу розгнівали деталі моторошної ДТП у Києві, на проспекті Перемоги, 24 грудня, в результаті якої постраждали хлопець і дівчина. Виявилося, що ременем безпеки користувалася лише пасажирка, а водій знехтував цим правилом безпеки.

Допис із подробицями аварії розмістив командир батальйону в патрульній поліції Євген Зборовський на своїй сторінці у Facebook. Він припустив, що автомобіль рухався на великій швидкості, а на мокрій дорозі водій не впорався з керуванням.

"Автомобіль кидає на тротуар, і далі він, як бляшанка, пролітає між трьома електроопорами, влітає у валуни на клумбі і продовжує перекидатися з даху на колеса близько 150 метрів! Видовище жахливе, я такого ще ніколи не бачив", – написав Зборовський.

У Києві хлопець і дівчина потрапили у моторошну ДТП Facebook Євгена Зборовського

За його словами, молодий водій вилетів через лобове скло, а згодом із надзвичайно серйозними політравмами і переломами у критичному стані був госпіталізований.

"Пасажирка була міцно зафіксована ременем безпеки і повітряними подушками. Незважаючи на те, що важко зрозуміти, який автомобіль на фото, а капот і обшивка розлетілися у різні боки на площі в сотні квадратних метрів, але ремінь безпеки надійно зафіксував пасажирку і вберіг від серйозних травм. А у водія 1996 року народження ремінь безпеки був застібнутий за спинкою крісла", – наголосив правоохоронець.

Під дописом користувачі мережі почали розгнівано коментувати ситуацію та поведінку хлопця.

"Цей пан однозначно має стати номінантом премії Дарвіна! Хочеться побачити у звіті лікарів, які травми це чудо отримало лише від подушок безпеки, які спрацювали, бо він "обдурив" систему", "Природний відбір у дії", "Це добре, що він не влетів у зупинку або на інших людей/авто", "Ну, може, хоч це навчить", "Якщо голова відсутня, то і не шкода навіть", – написали вони.

Довідково. Премія Дарвіна – віртуальна щорічна премія, названа на честь одного з авторів теорії еволюції Чарльза Дарвіна. Її присуджують особам, які найбезглуздішим чином загинули або втратили здатність мати дітей, і таким чином позбулися можливості зробити свій внесок у генофонд людства.

Коментарі користувачів мережі щодо моторошної ДТП у Києві Скріншот

Коментарі користувачів мережі щодо моторошної ДТП у Києві Скріншот

Коментарі користувачів мережі щодо моторошної ДТП у Києві Скріншот

Коментарі користувачів мережі щодо моторошної ДТП у Києві Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві на проспекті Перемоги в ніч на 24 грудня трапилися дві масштабні ДТП, в результаті яких постраждали три особи, зокрема і вагітна жінка.

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