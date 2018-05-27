Представлялися комунальницями: в Києві зловили банду злодійок

У Києві за розбій затримано двох жінок, які представилися працівниками комунальної служби, щоб грабувати квартири.

Вони, проникнувши в приватне житло, погрожували жінці, що там проживала, ножем, повідомляється на сторінці патрульної поліції столиці у Twitter.

У поліцію надійшов виклик від постраждалої, яка впустила в свою квартиру двох невідомих, бо вони назвалися комунальницями. В результаті аферистки забрали телефон і прикраси потерпілої.

Патрульні Києва затримали зловмисниць в одному з маршрутних автобусів.

Позавчора патрульної Києва надійшов виклик про розбій. Заявніця впустила до свои квартири двох жінок, Які уявити працівнікамі комунальної служби. Погрожуючі ножем, жінки забрали телефон та прикраси потерпілої. Зловмісніць патрульні виявило в одному з маршрутних автобусів. pic.twitter.com/qqhVx1CgFY - патрульної Поліція (@patrolpoliceua) 27 травня 2018 р.

Як писав OBOZREVATEL, раніше в столиці України чоловік став жертвою "психотропного пограбування".