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Представлялися комунальницями: в Києві зловили банду злодійок

2.3тЧитати новину російською

У Києві за розбій затримано двох жінок, які представилися працівниками комунальної служби, щоб грабувати квартири.

Вони, проникнувши в приватне житло, погрожували жінці, що там проживала, ножем, повідомляється на сторінці патрульної поліції столиці у Twitter.

У поліцію надійшов виклик від постраждалої, яка впустила в свою квартиру двох невідомих, бо вони назвалися комунальницями. В результаті аферистки забрали телефон і прикраси потерпілої.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
УкраїнаКиїв
Об'єкти
криміналполіція
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