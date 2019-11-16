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16 листопада • оновлено в 19:34
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Представляла особисто Гонтарєва: що відомо про затриманого в Києві банкіра

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Затриманий за підозрою в розкраданні і відмиванню коштів глава державного Укрексімбанку Олександр Гриценко мав хорошу репутацію в Нацбанку. Влітку 2014-го його в якості керівника банку представила особисто Валерія Гонтарєва.

Спочатку Гриценко вважався темною конячкою – лондонським інвестбанкіром, який раптово очолив найбільший український держбанк. Однак за п'ять років роботи в "Укрексімбанку" він встиг зіпсувати собі репутацію.

Детальніше про те, чим відомий затриманий банкір – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Зв'язок з Гладковським і чиновницьке минуле

На сайті держбанку сторінка з біографією Гриценка пустує вже кілька років. Перші згадки про його кар'єру у фінансовому секторі з'явилися в 2004-му. Тоді він працював в Міністерстві фінансів начальником управління в департаменті фінполітики, а міністром був Микола Азаров. Правда, Гриценко протримався на посаді лише рік.

Представляла особисто Гонтарєва: що відомо про затриманого в Києві банкіра

Уже в 2007-му почався лондонський період роботи Гриценка. Спершу в Standart Bank PLC (віце-президент департаменту ринку капіталів), а потім в Havilland SA (асоційованим директором).

Після зміни влади в 2014-му він повернувся в Україну, пройшов конкурс на посаду глави найбільшого банку – глави Укрексімбанку. Там він і продовжив свою кар'єру, аж до затримання.

Один з учасників ринку розповів OBOZREVATEL : у Гриценка були хороші відносини з владою, він видавав кредити, в тому числі, і "Укроборонпрому". "Приходив як інвестбанкір. За п'ять років став дуже впливовим. Точно знаю, що його кандидатуру розглядали навіть на посаду глави НБУ. Але тоді політично не склалося, посада дісталася Смолію (Яків, - діючий глава Нацбанку)", – розповідає один з учасників ринку .

Олександр Гриценко

Олександр Гриценко

Єдина темна пляма в біографії – розслідування екс-нардепа Сергія Лещенка про кредит корпорації "Богдан" (її президент – підозрюваний в розкраданнях колишній заступник секретаря РНБО Олег Гладковський (Свинарчук). Політик в ефірі одного з телеканалів заявив, що Гриценко уклав з корпорацією договір реструктуризації кредиту під 0,5-1,5% річних аж до 2031 року.

"До кінця 2018 року відсоток" Богдану "складе 0,5%! Весь наступний рік ставка стане 1%. У 2020 – 1,5%. При тому, що зараз облікова ставка НБУ, тобто відсоток, під який Нацбанк дає в борг комерційним банкам, становить 17% ", – заявив Лещенко в ефірі 24 каналу.

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В СБУ не розголошують, в чому саме підозрюють Гриценка. Однак, за їхньою версією він брав участь в організації злочинного угруповання, привласнював кошти і незаконно їх легалізував.

Несподіване затримання

Про затримання Гриценка повідомили його родичі. Вони звернулися до журналістів кількох телеканалів, заявивши, що банкіра викрали невідомі прямо на очах у його дитини і посадили в темний автобус. Пізніше виявилося, що "невідомими" були співробітники СБУ. Ті отримали вказівки від Генеральної прокуратури.

Чи пов'язано його затримання з Гладковським і "Укроборонпромом" наразі невідомо.

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"Ніякого викрадення одного з членів правління АТ" Укрексімбанк "не було. Він був затриманий співробітниками Служби безпеки України за дорученням Генеральної прокуратури України в рамках кримінального провадження за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч.1 ст. 255, ч.5 ст. 191, ч.3 ст. 209. Затримання відбувалося виключно в рамках чинного законодавства. На даний час затриманий поміщений в ізолятор тимчасового утримання ", – заявили в СБУ.

У той же час в мережі з'явилися заяви про "кремлівський сліді" у всій цій історії. Зокрема, народний депутат від фракції "Європейська солідарність" Ірина Фриз заявила про початок "брудної кампанії" проти "Укрексімбанку".

Представляла особисто Гонтарєва: що відомо про затриманого в Києві банкіра

Детальніше про причини затримання Гриценка читайте незабаром на OBOZREVATEL.

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Тема
Боротьба з корупцією в Україні
Місце
Україна
Тег
корупція
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