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"Працюють професіонали!" У Києві попередили про серійні грабежі на вокзалах

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У Києві на залізничних вокзалах почали масово грабувати пасажирів. Організовані групи кишенькових злодіїв відстежують їх на ескалаторах і виходах із платформ.

Причому затримання і передача поліції грабіжників ні до чого не призводить, написав на своїй сторінці народний депутат VIII скликання Володимир Ар'єв, який теж постраждав від рук злодіїв.

"Місце грабежу – Південний вокзал, намагайтеся не ходити поодинці. Місце роботи кишенькових злодіїв – ескалатор на центральному вокзалі і вихід із переходів на платформі. Особливо вранці. Раджу не просто триматися за сумку з гаманцем, а в прямому сенсі дивитися на неї – "працюють" професіонали", – підкреслив Ар'єв.

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Затримання

Затримання

Facebook Володимир Ар'єв

Він зазначив, що не завжди постраждалі звертаються до поліції, роблячи вибір на користь вчасної посадки на поїзд, а не повернення гаманця.

Як писав OBOZREVATEL, у Києві турист із Ірландії три тижні жив на вулицях і просив їжу в перехожих після того, як його пограбували на залізничному вокзалі.

За цей час його декілька разів били, відмовили в допомозі в консульстві рідної країни й вигнали з лікарні.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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