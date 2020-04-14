Пожежу у Чорнобильській зоні вдалося загасити
Масштабну пожежу у Чорнобильській зоні відчуження 14 квітня вдалося загасити.
Це підтвердив тимчасовий виконувач обов'язків голови Державної екологічної інспекції України Єгор Фірсов у коментарі OBOZREVATEL. За його словами, у гасінні пожежі значно допоміг дощ.
Фірсов зазначив, що, за наявними даними, радіація станом на 14:00 14 квітня перебувала у нормі. Вогонь не дістався до потенційно небезпечних об'єктів, зокрема сховища радіоактивних відходів та самої Чорнобильської атомної електростанції.
Він додав, що вогнеборцям, які 10 діб боролися із масштабною пожежею, необхідно обов'язково подякувати за роботу.
Про ситуацію також написала і пресслужба президента України Володимира Зеленського. Так, голова ДСНС Микола Чечоткін розповів главі держави, що рятувальникам потрібно ще декілька днів, щоб загасити тління у зоні відчуження та навколо неї, а сама пожежа уже ліквідована. Він також сказав про те, що дощ допоміг впоратися із вогнем швидше.
"Водночас із гасінням пожежі на території зони відчуження ДСНС не допустила перекидання вогню на військові склади боєприпасів, об'єкти "Укриття", "Вектор", розподільчу електростанцію ЧАЕС та сховище з радіоактивними відходами", – наголосив Чечоткін.
А Національна поліція поінформувала, що напередодні поблизу двох осередків пожежі було затримано паліїв.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
4 квітня у Чорнобильській зоні відчуження поблизу с. Володимирівка Котовського лісництва спалахнула масштабна пожежа.
Ситуація ускладнилася 5 квітня. Вогонь охопив 100 га, а в центрі загоряння радіація була вищою за норму.
Пізніше на Київщині затримали чоловіка, який спровокував масштабну пожежу в Чорнобильській зоні відчуження. За словами молодика, він заради розваги підпалив сміття і траву. Вже після цього вогонь вітром перекинуло далі.
У мережі показали на відео, як виглядає обпалена вогнем територія Чорнобильської зони відчуження.
А Національне управління з аеронавтики і дослідженню космічного простору (NASA) опублікувало фото пожеж у Чорнобильській зоні з космосу.
Також масштабні лісові пожежі охопили частину Чорнобильської зони в Житомирській області, на кордоні з Білоруссю.
13 квітня ситуація з пожежами в Чорнобильській зоні стала критичною. Адже вогонь вже дістався міста Прип'ять і незабаром може перекинутися на сховища радіоактивних відходів.
Станом на ранок 14 квітня в Чорнобильській зоні відчуження і обов'язкового відселення тривали пожежі, однак рятувальникам вдавалося з ними впоратися.