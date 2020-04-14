Масштабну пожежу у Чорнобильській зоні відчуження 14 квітня вдалося загасити.

Це підтвердив тимчасовий виконувач обов'язків голови Державної екологічної інспекції України Єгор Фірсов у коментарі OBOZREVATEL. За його словами, у гасінні пожежі значно допоміг дощ.

Фірсов зазначив, що, за наявними даними, радіація станом на 14:00 14 квітня перебувала у нормі. Вогонь не дістався до потенційно небезпечних об'єктів, зокрема сховища радіоактивних відходів та самої Чорнобильської атомної електростанції.

Він додав, що вогнеборцям, які 10 діб боролися із масштабною пожежею, необхідно обов'язково подякувати за роботу.

Пожежу у Чорнобильській зоні вдалось загасити

Про ситуацію також написала і пресслужба президента України Володимира Зеленського. Так, голова ДСНС Микола Чечоткін розповів главі держави, що рятувальникам потрібно ще декілька днів, щоб загасити тління у зоні відчуження та навколо неї, а сама пожежа уже ліквідована. Він також сказав про те, що дощ допоміг впоратися із вогнем швидше.

"Водночас із гасінням пожежі на території зони відчуження ДСНС не допустила перекидання вогню на військові склади боєприпасів, об'єкти "Укриття", "Вектор", розподільчу електростанцію ЧАЕС та сховище з радіоактивними відходами", – наголосив Чечоткін.

А Національна поліція поінформувала, що напередодні поблизу двох осередків пожежі було затримано паліїв.

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