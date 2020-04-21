Пожежі в Чорнобильській зоні: рятувальники показали, як живуть на передовій боротьби з вогнем

У Державній службі України з надзвичайних ситуацій показали та розповіли, в яких умовах перебувають вогнеборці в Чорнобильській зоні відчуження.

Так, станом на 20 квітня до ліквідації пожеж там було залучено понад 1300 осіб та сотні одиниць техніки. Про це написала пресслужба ДСНС України на своєму сайті (щоб подивитися фото та відео, доскрольте до кінця сторінки).

"З огляду на інформацію у соцмережах про те, що в зоні відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення вогнеборці мають неналежні умови роботи та не забезпечені продуктами харчування, в ДСНС розповіли, як саме харчується та де відпочиває особовий склад, залучений до гасіння пожеж", – йдеться в повідомленні.

Умови перебування рятувальників у Чорнобильській зоні ДСНС України

Так, для рятувальників було розгорнуто пункти життєзабезпечення зведених загонів у селах Старі Соколи, Рудня-Іллінецька та Діброва.

Умови перебування рятувальників у Чорнобильській зоні ДСНС України

Умови перебування рятувальників у Чорнобильській зоні ДСНС України

"На місці розгортання пересувних пунктів життєзабезпечення передбачено пункти для розміщення особового складу, приготування їжі, харчування в польових умовах та забезпечено продуктами харчування. Снідають та вечеряють вогнеборці в пунктах життєзабезпечення, обіди ж доставляються до місць гасіння пожеж. Для зведених загонів їжа готується у пунктах життєзабезпечення та в їдальні ДАЗВ", – додали в ДСНС.

Умови перебування рятувальників у Чорнобильській зоні ДСНС України

Умови перебування рятувальників у Чорнобильській зоні ДСНС України

Також для рятувальників було організовано належні санітарно-гігієнічні умови, дозиметричний контроль, медичне забезпечення.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Масштабну пожежу в Чорнобильській зоні відчуження 14 квітня вдалося загасити. Рятувальникам допоміг дощ.

З'явилася інформація про те, що в Чорнобильській зоні відчуження 16 квітня знову спалахнула пожежа.

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