Пожежа в Олександрівській клінічній лікарні в Києві, де лікують хворих на COVID-19, сталася через навмисний підпал.

З такою заявою виступила головний лікар Людмила Антоненко в Facebook, відзначивши, що версія про замикання проводки не підтвердилася.

"Адміністрація лікарні і співробітники швидко зорієнтувалися, провели евакуацію пацієнтів з відділення реанімації для хірургічних хворих в інший корпус і викликали пожежну службу. Пожежники швидко приїхали на порятунок, оперативно локалізували вогнище загоряння і ліквідували пожежу", – розповіла Антоненко.

Пожежа в Олександрівській лікарні ДСНС

"Перша версія "коротке замикання проводки" не підтвердилася, зате фахівці визначили, що це був навмисний підпал. На щастя, ніхто не постраждав. Найближчим часом приведемо все до ладу і відремонтуємо. Сподіваємося, що підпалювача знайдуть", – додала вона.

facebook.com/doc.antonenko

facebook.com/doc.antonenko

Як писав OBOZREVATEL, ще в квітні невідомі заявили про замінування Олександрівської лікарні. На час перевірки пацієнтів евакуювали, проте незабаром стало відомо, що інформація про мінування не підтвердилася.

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