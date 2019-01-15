Пожежа в Києво-Печерській лаврі: у поліції зробили несподівану заяву

У Києві поліція затримала чоловіка, якого підозрюють в умисному підпалі будівлі Києво-Печерської лаври.

Перебуваючи в стані сп'яніння, він підпалив матраци, які лежали у приміщенні, повідомив на своїй сторінці у Facebook начальник ГУ Національної поліції у Києві Андрій Крищенко (щоб подивитися відео пожежі, доскрольте до кінця сторінки).

"На щастя, під час пожежі ніхто не постраждав, вогонь пошкодив 400 квадратних метрів площі. Під час огляду встановлено, що церковні цінності не були пошкоджені. Відомо також, що мотиви злочину не пов'язані з релігійними переконаннями", — пояснив Крищенко.

Підозрюваний у підпалі будівлі Києво-Печерської лаври Facebook Андрій Крищенко

Підозрюваним виявився 24-річний чоловік без постійного місця проживання. За підпал йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

Пожежа у лаврі Twitter МВС

Як писав OBOZREVATEL, 14 січня загорілася будівля, що належить Києво-Печерській лаврі. Вогонь спалахнув у двоповерховій побудові, яка розташована за межами лаври, однак входить у її архітектурний комплекс.

У листопаді 2018-го в Києві також сталася пожежа на території церковного комплексу в парку "Партизанська слава". Згідно з даними Google-карт, там розташована Церква Іоанна Кронштадтського.

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