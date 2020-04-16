Пожежа в Чорнобильській зоні розгорілася з новою силою: рятувальникам заважає вітер

Юрій Сергієнко Кримінал 20:34, 16.04.2020 Оновлено: 20:54, 16.04.2020

Ситуація з гасінням осередків пожежі в Чорнобильській зоні ускладнена через сильний вітер, але вона контрольована.

Погодні умови не дають застосовувати авіацію для ліквідації загоряння, заявив в ефірі телеканалу "Україна 24" заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, передає "Інтерфакс-Україна".

ГСЧС

"Я говорив з головою Служби з надзвичайних ситуацій. Знову з'явилося кілька осередків пожежі через те, що був шквальний вітер, він роздмухав ті вугілля, які були позавчора. Але ситуація під контролем, там зараз достатньо техніки. Єдине, – не може літати авіація, тому що сильний вітер, це небезпечно", – зазначив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Чорнобильській зоні відчуження 16 квітня знову спалахнула пожежа. З'явилися нові три осередки тління. У ДСНС уточнили, що вони не масштабні і не несуть суттєвої загрози.

Нагадаємо, що Київ і область накрив потужний ураган, який підняв в повітря пил та пісок.

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