Пожежа в Чорнобилі: що відбувається у зоні відчуження

У Чорнобильській зоні, де третю добу триває ліквідація пожежі, станом на ранок 7 червня не спостерігається паніки, туди продовжують прибувати туристи.

Про це повідомив кореспондент ObozTV з місця подій - КПП десятикілометрової зони відчуження, так званої "десятки".

Зокрема повідомляється, що панічні настрої у ЗМІ не надто відповідають подіям, що відбуваються в Чорнобильській зоні.

Було помічено дуже багато туристів - приблизно 50-60 осіб, які прямували у зону відчуження. Серед них кілька груп іноземців - з Азії, країн Європи, США.

На КПП як єдиний запобіжний захід пропонують всім одягати захисні маски-респіратори.

Працівники зони відчуження оцінюють ситуацію як штатну і кажуть, що нічого надтривожного не відбувається. Працює навіть сувенірна крамниця.

Місцеві розповіли, що лісові пожежі в зоні відбуваються досить системно у зв'язку із погодними умовами.

Як повідомляв ObozTV, раніше експерт оцінив загрозу для людей від пожежі в Чорнобилі.

У свою чергу, в коментарі OBOZREVATEL прес-секретар ДержНС у Київській області Вікторія Рубан повідомила: "У зоні відчуження горить трава та трав'яна підстилка... Там працюють пожежні підрозділи, гасять вогонь з літаків і вертольотів".

У ДержНС також уточнили, що було три осередки загоряння. Вони розташовані по дорозі до Рудого лісу, який вважається однією з найабрудненіших ділянок Чорнобильської зони - під час вибуху на АЕС він прийняв на себе велику дозу радіації.

За фактом пожежі ГУ НП в Київській області вже відкрило кримінальне провадження за ч. 1 ст. 245 (Знищення або пошкодження лісових масивів) Кримінального кодексу України.

Розглядають три основні версії виникнення масштабної пожежі: самозаймання сухої трави через спеку, технічна причина, а також навмисний підпал.

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