"Повернув пістолет у скроню": під Києвом хлопець застрелився у відділенні поліції

У місті Ірпінь Київської області хлопець застрелився у відділенні поліції, куди його привезли після замаху на життя двох осіб.

Він намагався застрелити свою колишню дівчину та її нового коханого, повідомили в пресслужбі поліції Київської області.

19-річний хлопець вистрілив парі в потилицю з травматичного пістолета і зник. Правоохоронці затримала його на одній з вулиць в Гостомелі і відвезла у відділення.

"У приміщенні поліції він невідомим шляхом звільнив руку з наручників, вихопив пістолет і почав ним погрожувати правоохоронцям. Усвідомлюючи небезпеку, вони дістали табельну вогнепальну зброю. У цей час хлопець зі зброєю в руках раптово повернув пістолет собі в скроню і вистрілив", – повідомили у відомстві.

Відділення поліції Поліція Київщини

Поліція не уточнила, з чиєї зброї застрелився підозрюваний: своєї чи правоохоронців. Він помер через декілька годин у лікарні.

Як писав OBOZREVATEL, у червні в Костянтинівці Донецької області затриманий за грабіж чоловік за дивних обставин помер у відділенні поліції. Він застрелився, сидячи в наручниках.

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