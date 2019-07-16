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"Повернув пістолет у скроню": під Києвом хлопець застрелився у відділенні поліції

9.4т Читати матеріал російською

У місті Ірпінь Київської області хлопець застрелився у відділенні поліції, куди його привезли після замаху на життя двох осіб.

Він намагався застрелити свою колишню дівчину та її нового коханого, повідомили в пресслужбі поліції Київської області.

19-річний хлопець вистрілив парі в потилицю з травматичного пістолета і зник. Правоохоронці затримала його на одній з вулиць в Гостомелі і відвезла у відділення.

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"У приміщенні поліції він невідомим шляхом звільнив руку з наручників, вихопив пістолет і почав ним погрожувати правоохоронцям. Усвідомлюючи небезпеку, вони дістали табельну вогнепальну зброю. У цей час хлопець зі зброєю в руках раптово повернув пістолет собі в скроню і вистрілив", – повідомили у відомстві.

Відділення поліції

Відділення поліції

Поліція Київщини

Поліція не уточнила, з чиєї зброї застрелився підозрюваний: своєї чи правоохоронців. Він помер через декілька годин у лікарні.

Як писав OBOZREVATEL, у червні в Костянтинівці Донецької області затриманий за грабіж чоловік за дивних обставин помер у відділенні поліції. Він застрелився, сидячи в наручниках.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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Antohiv Mihail
Antohiv Mihail
Даа, ему бы служить в разведке, да сниматься в бондиаде... Но герои-суперразведчики и агенты 007 не стреляют в бывших возлюбленных и их новых кобелей, а посылают их на х...р в колонну по два. Что-то там было все не так, ребята, все не так!
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Валевич Борис
Валевич Борис
У нас не полиция, а вестерн какой -то. Авакова в лосинах еще только не хватает ...... да Шкиряка в трусиках
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