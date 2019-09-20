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20 вересня • оновлено в 11:26
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Потрійні тарифи і колапс: чим обернулося "мінування" мосту в Києві

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У Києві блокування тільки одного мосту Метро обернулося справжнім транспортним колапсом. Люди не могли дістатися додому громадським транспортом, а таксі підвищили тарифи втричі.

Багатьом киянам довелося добиратися з правого на лівий берег пішки, дорогами, передбаченими лише для авто, йдеться в сюжеті ТСН, присвяченому наслідкам "мінування" у столиці (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Виявилося, що на мостах немає доріжок, і ми перестрибували через відбійники, ще й дощ ішов, було слизько", – поділився киянин Влад, якому пішки довелося йти через Дніпро.

За словами директора Інституту міста Олександра Сергієнка, ні рятувальники, ні поліцейські ніяк не могли допомогти пасажирам під час колапсу. У столиці загалом шість мостів, але блокування лише одного неодмінно призведе до перевантаження інших.

У метро утворився колапс

У метро утворився колапс

Скріншот ТСН

Люди шикувалися в чергу до потягів метро

Люди шикувалися в чергу до потягів метро

Скріншот ТСН

"Зупинка мосту є критичною, зробити тут нічого не можливо. На кожен міст припадає 860 тисяч осіб. Такого немає в інших столицях", – повідомив він.

Основні труднощі виникли через те, що частково не працювала "червона гілка" метро. Додаткові рейси наземного транспорту не змогли впоратися з таким потоком пасажирів, які раніше користувалися "підземкою".

Як писав OBOZREVATEL, 18 вересня приблизно о 16:00 підозрілий чоловік зі зброєю влаштував стрілянину на мосту Метро і погрожував підірвати споруду. Декілька годин поспіль рух автомобілів і метро було обмежено, а на дорогах утворився транспортний колапс.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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