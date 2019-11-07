Головна Новини
7 листопада • оновлено в 12:24
МоваЯзык
Lady МедОбоз

/ Кримінал

Потрібні 15 донорів: стало відомо про стан здоров'я потерпілого від стрілянини в Києві

1.6т Читати матеріал російською

Адвокат Микола Бугаєв, у якого вистрелив сусід у Святошинському районі Києва, перебуває в лікарні.

Як передає "Страна", чоловік був у реанімації, але вже переведений звідти в палату.

"Він у свідомості, вночі лікарі сказали, що загрози життю немає. Наразі для нього ведеться пошук 15 донорів крові", – уточнюється в повідомленні.

Потерпілий

Потерпілий

Скриншот відео

Новини
Під Києвом посеред вулиці жінку штрикнули ножем у спину: усі деталі

Потерпілий

Потерпілий

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Києві біля своєї квартири побили чоловіка, який нібито заважав іншим гучною музикою.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Новини Києва та Київської області" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Новини Києва та Київської області Кримінал
Місце
Україна Київ
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
1
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
2
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / думки