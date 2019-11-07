Потрібні 15 донорів: стало відомо про стан здоров'я потерпілого від стрілянини в Києві

Адвокат Микола Бугаєв, у якого вистрелив сусід у Святошинському районі Києва, перебуває в лікарні.

Як передає "Страна", чоловік був у реанімації, але вже переведений звідти в палату.

"Він у свідомості, вночі лікарі сказали, що загрози життю немає. Наразі для нього ведеться пошук 15 донорів крові", – уточнюється в повідомленні.

Потерпілий Скриншот відео

Потерпілий

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Києві біля своєї квартири побили чоловіка, який нібито заважав іншим гучною музикою.

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