Потрібні 15 донорів: стало відомо про стан здоров'я потерпілого від стрілянини в Києві

Адвокат Микола Бугаєв, у якого вистрелив сусід у Святошинському районі Києва, перебуває в лікарні.
Як передає "Страна", чоловік був у реанімації, але вже переведений звідти в палату.
"Він у свідомості, вночі лікарі сказали, що загрози життю немає. Наразі для нього ведеться пошук 15 донорів крові", – уточнюється в повідомленні.
Потерпілий
Скриншот відео
Потерпілий
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Києві біля своєї квартири побили чоловіка, який нібито заважав іншим гучною музикою.
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