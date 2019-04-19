Потрапило в яму: в Києві сталася ДТП з перекиданням авто

У Києві 19 квітня сталася аварія з перекиданням авто Nissan. За попередніми даними, причиною ДТП була яма на дорозі, в яку потрапив автомобіль.

За словами водія, він їхав по вул. Борщагівській, коли відчув, що підвіска авто потрапила у вибоїну на дорозі, через що "склалися" колеса, пише "Інформатор".

"Чоловік не впорався з керуванням, Nissan почало носити по дорозі з боку в бік, після чого автомобіль влетів у відбійник і перекинувся на дах. На щастя, в результаті аварії водій Nissan не постраждав", – уточнили в ЗМІ.

ДТП на Борщагівській "Інформатор"

ДТП в Києві "Інформатор"

Від зіткнення з відбійником автомобіль отримав дуже серйозні пошкодження.

Як писав OBOZREVATEL, у Фастові Київської області 14 квітня відбулася смертельна аварія. Загинула 17-річна пасажирка авто ВАЗ, а 18-річний водій серйозних пошкоджень не отримав. Автомобіль перекинувся на дах.

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