ГоловнаНовини
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
подушки «Венето Комфорт Антистрес» Взяти участь
Приз
Конкурс
Реєстрація
LadyCity

/Кримінал

Потрапило в яму: в Києві сталася ДТП з перекиданням авто

1.7тЧитати матеріал російською

У Києві 19 квітня сталася аварія з перекиданням авто Nissan. За попередніми даними, причиною ДТП була яма на дорозі, в яку потрапив автомобіль.

За словами водія, він їхав по вул. Борщагівській, коли відчув, що підвіска авто потрапила у вибоїну на дорозі, через що "склалися" колеса, пише "Інформатор".

"Чоловік не впорався з керуванням, Nissan почало носити по дорозі з боку в бік, після чого автомобіль влетів у відбійник і перекинувся на дах. На щастя, в результаті аварії водій Nissan не постраждав", – уточнили в ЗМІ.

Новини
Водій втратив пам'ять: у Києві в ДТП зіштовхнулися два автомобілі
ДТП на Борщагівській

ДТП на Борщагівській

"Інформатор"

ДТП в Києві

ДТП в Києві

"Інформатор"

Від зіткнення з відбійником автомобіль отримав дуже серйозні пошкодження.

Як писав OBOZREVATEL, у Фастові Київської області 14 квітня відбулася смертельна аварія. Загинула 17-річна пасажирка авто ВАЗ, а 18-річний водій серйозних пошкоджень не отримав. Автомобіль перекинувся на дах.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Читайте всі новини по темі "Новини Києва та Київської області" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
УкраїнаКиїв
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
7
0
Смішно
0
Цікаво
9
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки