Погром у Києві: з'явилися нові деталі про заворушення

У результаті погрому кіосків на ринку біля "Лісової" в Києві постраждали три правоохоронця, затримані 34 особи.

Виявилося, що кілька десятків агресивно налаштованих молодих людей не тільки пошкодили торгові точки, а й влаштували бійку з поліцейськими. Про це повідомили у відділі комунікацій поліції Києва.

За попередньою інформацією, кілька десятків агресивно налаштованих молодих людей пошкодили торгову точку продавця, який побив військового пенсіонера та був затриманий, і влаштували бійку з поліцейськими, зокрема кидали каміння.

Погроми на ринку в Києві Олександр Чернов / Громадське

"Поліцейські втрутилися в ситуацію та припинили протиправні дії. У результаті троє правоохоронців отримали тілесні ушкодження, їм надається медична допомога. Десять найактивніших учасників затримали та доставили в управління поліції. Зараз слідчі вивчають записи відеоспостереження, в тому числі й ті, що розміщені у мережі, тому діям кожного доставленого нададуть правову кваліфікацію", - розповів начальник Головного управління Національної поліції в місті Києві Андрій Крищенко.

Він також зазначив, що слідчі Деснянського управління поліції почали два кримінальні виробництва: по ч. 2 ст. 296 (хуліганство) і ч. 2 ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України. Проводяться першочергові слідчі дії.

Нагадаємо, 26 травня у Києві на одному з ринків продавець-іноземець разом зі своєю "охороною" побили пенсіонера.

Пізніше вивіску кіоску, продавець якого потрапив у скандал, демонтували, а на місці інциденту близько 10 поліцейських проводили слідчі дії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше з'явилися перші відео погромів ринку в Києві.