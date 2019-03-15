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/Кримінал

Поставили на коліна: з'явилися подробиці бійки школярок у Києві

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Потерпілою від побиття своїх ровесниць київською школяркою виявилася дівчина 2004 року народження. Підлітковий конфлікт виник через напружені стосунки між учнями школи №294.

Після того, як потерпіла зустріла на вулиці своїх одноліток, словесний конфлікт переріс у бійку. Особи нападників вже встановлено, їм загрожує кримінальна відповідальність, повідомили в прес-службі поліції Києва (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Проводиться робота з адміністрацією навчальних закладів, психологи допомагають учасникам інциденту", ‒ пояснила начальник відділу ювенальної превенції поліції Києва Оксана Поплавська.

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У Києві побили школярку

Скріншот

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Як писав OBOZREVATEL, 15 березня в мережі з'явилося відео бійки між підлітками, зняте в школі Києва №294. На записі видно, як дівчинка стає на коліна перед натовпом однолітків і каже: "Будь ласка". Після цього інша школярка кидається на неї і валить на землю.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
УкраїнаКиїв
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Мельничук Олександр
Мельничук Олександр
Належний штраф батькам і кара цим пісюхам забезпечена.
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