Посеред ночі видобували пісок: у Києві помітили браконьєрів

На території житлового масиву Троєщина у Києві помітили діяльність браконьєрів поруч з озером Алмазне. На них неодноразово скаржились місцеві жителі, які навіть звертались до правоохоронних органів. І хоч у ГУ НП Деснянського району завели кримінальне провадження, далі справа не просунулась.

Діяльність видобувачів піску почали моніторити активісти ГО "Стоп корупції", написав інформаційний портал "СтопКор" (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Вони розповіли, що їм вдалось упіймати браконьєрів "на гарячому" та зафіксувати факт незаконного намиву. Раніше викрити браконьєрів не могла навіть поліція. Справа в тому, що нелегали працювали лише вночі.

У Києві помітили браконьєрів СтопКор

"Ми отримали низку звернень від жителів району, люди скаржились на незаконний видобуток піску на озері. Проте щоразу, коли ми виїжджали на місце, жодних робіт на водоймі не велось. Тому ми приїхали серед ночі та зловили браконьєрів на гарячому. Щойно нелегали нас побачили – втекли на моторному човні", – пояснили активісти.

Вони передали докази нелегальної діяльності місцевій поліції. Проте браконьєри не припинили роботу.

"Цинізм ситуації полягає у тому, що свою діяльність вони декларують як розчистку озера та облаштування території. Під час нашого чергового виїзду на місце представник нелегалів показав нам документ за підписом керівництва КП "Плесо". Лист нібито дозволяє роботи на озері", – додав керівник правозахисного блоку ГО "Стоп корупції" Ігор Бондарчук.

Проте у комунальному підприємстві "Плесо" розповіли, що такий лист не надсилали і це підробка.

За словами правозахисника, активісти регулярно виїжджають туди ще з травня, викликають поліцію, але "точка" продовжує працювати. Раніше нелегали видобували надра серед ночі, працювали під виглядом розчищення річища водойми.

Представник Національної екологічної ради України Олександр Чистяков у серпні цього року під час виїзду на місце зазначив, що на озері Алмазне протягом місяця працює судно без жодних дозвільних документів та масово вивозиться пісок.

Біля об'єкта був розміщений інформаційний стенд, згідно з яким там нібито проводилось виконання природоохоронних заходів з відновлення водойми на замовлення Державного агентства водних ресурсів України ДП "Укрводсервіс". Виконавець-інвестор – ТОВ "НВП "Екосервіс", генпідрядник – ТОВ "Сабулум трейд".

У серпні 2019 року представник ТОВ "Сабулум трейд" в інтерв'ю "Главкому" спростовував всі звинувачення. Він наполягав на тому, що у цьому місці проводились санітарні роботи, у майбутньому там буде зона відпочинку і документи на проведення робіт є.

На території житлового масиву Троєщина у Києві помітили діяльність піщаних браконьєрів СтопКор

Вони працювали поруч з озером Алмазне СтопКор

На них неодноразово скаржились місцеві жителі СтопКор

На території житлового масиву Троєщина у Києві помітили діяльність піщаних браконьєрів СтопКор

Вони працювали поруч з озером Алмазне СтопКор

На них неодноразово скаржились місцеві жителі СтопКор

Раніше OBOZREVATEL дізнавався, як і за що воюють піщані браконьєри у Києві. Справа в тому, що спроба розібратися з випадками незаконного видобутку піску у Києві закінчилася для журналіста "Всесвітньо-Броварського телебачення" Дмитра Водолазського переломом щелепи у двох місцях. Під час пікету одного з об’єктів, де, за даними громадських активістів, здійснювалася така діяльність, його і учасників акції, що протестували проти подібного "бізнесу", жорстоко побили невідомі у балаклавах.

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