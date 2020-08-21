Посадовців “Київзеленбуду” підозрюють у розкраданні 78 млн грн – САП

Семи особам оголосили підозру у розкраданні майже 78 млн грн місцевого бюджету Києва при закупівлі спецтехніки для комунального об’єднання "Київзеленбуд".

Про це написала пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури на своїй сторінці у Facebook. Про підозру вказаним особам повідомили працівники САП та НАБУ 20 серпня.

Так, серед підозрюваних:

колишній позаштатний радник генерального директора КО "Київзеленбуд" – за ч.3 ст.27, ч.5 ст.191, ч.3 ст.27, ч.3 ст.209;

колишній генеральний директор КО "Київзеленбуд" – ч.5 ст.191;

ексзаступник генерального директора з комерційних питань КО "Київзеленбуд" – ч.5 ст.191;

колишній начальник одного із відділів КО "Київзеленбуд" – ч.5 ст.191;

експрацівник одного із відділів КО "Київзеленбуд" – ч.5 ст.2,7 ч.5 ст.191;

довірена особа позаштатного радника гендиректора "Київзеленбуду" – ч.3 ст.27, ч.5 ст.191;

приватний підприємець – ч.3 ст.27, ч.3 ст.209.

Колишнього позаштатного радника гендиректора КО "Київзеленбуд" та приватного підприємця затримали у порядку ст. 208 КПК України. Найближчим часом буде вирішуватися питання про обрання запобіжного заходу їм.

За даними слідства, у листопаді 2016 року – грудні 2017 року "Київзеленбуд" оголосив тендери на закупівлю спецтехніки для утримання зелених насаджень районів столиці.

"Колишній позаштатний радник генерального директора КО "Київзеленбуд", якого слідство вважає організатором корупційної схеми, за попередньою змовою із іншими посадовцями "Київзеленбуду" та приватним підприємцем фактично забезпечили перемогу у тендерах двох наперед визначених компаній, які поставили техніку за завищеними цінами", – йдеться у повідомленні.

Так, згідно із висновком експерта, у результаті КО "Київзеленбуд" було завдано 77,9 млн грн збитків.

"Слідство з’ясувало, що частину незаконно отриманих коштів учасники корупційної схеми перенаправили на рахунки іноземних компаній, а звідти – на підконтрольну учасникам схеми компанію, зареєстровану в Італії", – відзначили у САП.

Досудове розслідування триває, а детективи НАБУ встановлюють інші обставини події, зокрема, коло осіб, які можуть бути причетними.

Посадовцям "Київзеленбуду" повідомлено про підозру Скріншот посту

Деталі слідства щодо "Київзеленбуду" Скріншот посту

Як повідомляв OBOZREVATEL, начальника одного з територіальних відділів поліції у місті Києві запідозрили в хабарництві.