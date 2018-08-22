Порушив десяток правил: з'явилися подробиці про масштабну ДТП з "мажором" у Києві

Водій BMW, який ініціював масштабну ДТП 20 серпня у Києві, за кілька хвилин порушив із десяток правил дорожнього руху. Він виїздив на зустрічну смугу, підрізав водіїв і їхав на червоний сигнал світлофора.

Відео з камер спостереження у Дніпровському районі, де і роз'їжджав порушник, оприлюднили у репортажі ТСН(щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки). На записах видно, як чорний BMW спочатку обганяє інші автомобілі, а потім на великій швидкості врізається в ряд припаркованих машин на Дніпровській набережній.

Авто порушника обганяє по зустрічній

Очевидці масштабної катастрофи відразу іменували цю ДТП черговою аварією з "мажором" за кермом. Вони мало не влаштували самосуд над водієм і стверджують, що він погрожував натовпу свідків травматичним пістолетом.

Водій BMW

Як писав OBOZREVATEL, поліцейські, які затримали водія, помітили у нього ознаки алкогольного сп'яніння. Однак це не завадило їм відпустити порушника після складання протоколів, аргументуючи це тим, що підстав для його затримання немає.