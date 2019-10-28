Поранена перехожа: в Києві чоловік відкрив стрілянину на вулиці

У Києві п'яний чоловік чіплявся до перехожої, потім дістав пневматичний пістолет і зробив кілька пострілів в жінку і припарковані автомобілі.

Як повідомляє прес-служба поліції, подія трапилася на вулиці Віфлеємській в Дніпровському районі столиці.

Очевидці затримали зловмисника на місці і передали працівникам поліції.

"Правоохоронці, які проїжджали повз, помітили сутичку між двома невідомими. Як з'ясувалося, один з чоловіків стріляв в жінку, а інший - наздогнав його і тримав. Тому на місце події викликали слідчо-оперативну групу, яка задокументувала злочин", - відзначили в поліції.

Стрілянина в Києві скріншот

Начальник відділу Дніпровського управління поліції Володимир Кононенко уточнив, що п'яний чоловік голосно лаявся і чіплявся до перехожої, яка проходила повз і розмовляла по телефону. Йому не сподобалося, що жінка ніяк не відреагувала на нього, і тому він дістав пістолет, ймовірно пневматичної дії, і зробив кілька хаотичних пострілів.

"В результаті 34-річна мешканка Харківської області отримала закриту черепно-мозкову травму. Її оглянули лікарі, після чого вона від госпіталізації відмовилася. 53-річного стрілка затримали в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України та доставили в управління поліції для з'ясування всіх обставин", - додав Кононенко.

Патрульні поліцейські провели тест для встановлення стану сп'яніння людини, і драгер показав 2,72 проміле. З місця події експерти вилучили зброю і відправили її на експертизу.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Фігуранту загрожує до семи років позбавлення волі.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

21 жовтня в селі Княжичі Броварського району на Київщині невідомі обстріляли водія легкового авто, в результаті чого він був госпіталізований.

Постраждалим під час стрілянини виявився бізнесмен 1973 року народження.

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