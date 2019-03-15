|Кияни
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
cертифікату на на 1 000 грн від мережі парфумерних магазинів Взяти участь
Приз
Реєстрація
LadyCity

/Кримінал

Попросив передати решту: в Києві водій маршрутки побив пасажира до струсу мозку

2.2тЧитати матеріал російською

Водій приміської маршрутки №825 із Києва в Боярку побив пасажира до забиття головного мозку і серйозних переломів.

Потерпілий у спільноті "Київ Оперативний" у Facebook повідомив, що приводом для конфлікту нібито стало його прохання передати решту після оплати проїзду.

"Побив водій маршрутки за те, що я підняв кіпіш із приводу решти, яку не отримав. Зараз лежу в обласній клінічній лікарні, корпус №2, "щелепно-лицьове". Стан важкий. Це трапилося 7 березня десь о 21:30 вечора, коли я повертався з роботи", ‒ розповів потерпілий.

Новини
''Задули обличчя газом'': у Києві напали на водія і пасажирів маршрутки
Водій маршрутки з Києва побив пасажира

Водій маршрутки з Києва побив пасажира

Facebook "Київ Оперативний"

Водій маршрутки з Києва побив пасажира

Водій маршрутки з Києва побив пасажира

Facebook "Київ Оперативний"

Медики встановили закриту черепно-мозкову травму, забій головного мозку і декілька переломів. Пасажир також повідомив, що водій залишився безкарним.

Як писав OBOZREVATEL, влітку 2018 року під Києвом водій приміської маршрутки №805 побив правоохоронця за те, що він вказав йому на порушення ПДР.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Читайте всі новини по темі "Новини Києва та Київської області" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
УкраїнаКиїв
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
18
0
Смішно
4
Цікаво
19
Сумно
3
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Putin Serjio
Putin Serjio
Киборга опять избили?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / думки