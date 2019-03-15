Попросив передати решту: в Києві водій маршрутки побив пасажира до струсу мозку

Водій приміської маршрутки №825 із Києва в Боярку побив пасажира до забиття головного мозку і серйозних переломів.

Потерпілий у спільноті "Київ Оперативний" у Facebook повідомив, що приводом для конфлікту нібито стало його прохання передати решту після оплати проїзду.

"Побив водій маршрутки за те, що я підняв кіпіш із приводу решти, яку не отримав. Зараз лежу в обласній клінічній лікарні, корпус №2, "щелепно-лицьове". Стан важкий. Це трапилося 7 березня десь о 21:30 вечора, коли я повертався з роботи", ‒ розповів потерпілий.

Водій маршрутки з Києва побив пасажира Facebook "Київ Оперативний"

Водій маршрутки з Києва побив пасажира Facebook "Київ Оперативний"

Медики встановили закриту черепно-мозкову травму, забій головного мозку і декілька переломів. Пасажир також повідомив, що водій залишився безкарним.

Як писав OBOZREVATEL, влітку 2018 року під Києвом водій приміської маршрутки №805 побив правоохоронця за те, що він вказав йому на порушення ПДР.

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