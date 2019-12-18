Померли 13 ув'язнених: опубліковані жахливі фото в'язниці під Києвом

Ув'язнені Бучанської виправної колонії (Київська область) утримуються в жахливих умовах, що показали результати перевірки Генпрокуратурою.

Також ГПУ перевірила утримання Бучанської багатопрофільної лікарні, де лікуються ув'язнені, передає пресслужба.

"Елементарні умови проживання, приготування їжі, підтримання особистої гігієни не відповідають вимогам Кримінально-виконавчого кодексу України та іншого законодавства. Значна кількість приміщень знаходиться в антисанітарному стані і потребує ремонту, а деякі з них є аварійними і небезпечними для перебування людей. До сих пір не забезпечено достатнє опалення колонії: температура в приміщеннях значно нижче +18 градусів", – йдеться в повідомленні.

Також в колонії ув'язнені виготовляють заборонені речі. За 2019 року було вилучено 98 колючо-ріжучих предметів і 251 мобільних телефонів. Крім того в колонії зафіксували за рік 42 випадки, коли в'язнів незаконно поміщали в ізолятор.

Через брак лікарів і ненадання належної медичної допомоги за рік померли 13 засуджених. У лікарняних палатах на стінах грибок, обсипається штукатурка, а також відсутня примусова вентиляція. Також не відповідає встановленим вимогам якість води.

Колонія в Бучі ГПУ

Колонія під Києвом ГПУ

Умови проживання в колонії ГПУ

Камери в колонії ГПУ

В'язниця в Бучі ГПУ

Колонія ГПУ

Колонія ГПУ

Колонія в Бучі ГПУ

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Бердянській виправній колонії №77 ув'язнені поглумилися над 23-річним ветераном АТО.

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