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15 жовтня • оновлено в 12:24
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Померла посеред дороги: у Києві виявили труп жінки. Моторошні фото 18+

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У Солом'янському районі Києва у вівторок, 15 жовтня, жінка похилого віку померла просто на проїзній частині дороги.

Інцидент трапився на вулиці Героїв Севастополя, 1. Про це повідомили на сторінці Dtp.kiev.ua у Facebook.

За словами очевидців, жінка вийшла на проїзну частину у недозволеному місці, їй стало погано, і вона впала.

У Києві жінка померла посеред дороги

У Києві жінка померла посеред дороги

Dtp.kiev.ua

Свідки намагалися допомогти їй, але не змогли. Жінка померла до приїзду швидкої допомоги.

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Характерно, що на фото видно великі калюжі крові навколо тіла загиблої.

Пост у мережі

Пост у мережі

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві в неділю, 13 жовтня, на озері в парку "Перемога" знайшли труп чоловіка. Вбивство це чи самогубство – невідомо.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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