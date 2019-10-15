Померла посеред дороги: у Києві виявили труп жінки. Моторошні фото 18+

У Солом'янському районі Києва у вівторок, 15 жовтня, жінка похилого віку померла просто на проїзній частині дороги.

Інцидент трапився на вулиці Героїв Севастополя, 1. Про це повідомили на сторінці Dtp.kiev.ua у Facebook.

За словами очевидців, жінка вийшла на проїзну частину у недозволеному місці, їй стало погано, і вона впала.

У Києві жінка померла посеред дороги Dtp.kiev.ua

Свідки намагалися допомогти їй, але не змогли. Жінка померла до приїзду швидкої допомоги.

Характерно, що на фото видно великі калюжі крові навколо тіла загиблої.

Пост у мережі Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві в неділю, 13 жовтня, на озері в парку "Перемога" знайшли труп чоловіка. Вбивство це чи самогубство – невідомо.

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