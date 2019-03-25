Помер на очах відвідувачів: у басейні Києва сталася НП

В одному зі спорткомплексів Києва у басейному залі помер відвідувач.

Трагедія трапилася приблизно о 14:00 у понеділок, 25 березня, на пр. Володимира Маяковського у Деснянському районі. Як повідомила OBOZREVATEL прес-офіцер Деснянського райуправління поліції Наталія Федоровська, загиблий – 57-річний житель Оболоні.

"За попередньою інформацією, свідки бачили, як чоловікові стало зле. На очах у людей він присів. Викликали швидку допомогу, проте чоловік помер, не приходячи до тями", – розповіла вона.

За даними ЗМІ, відвідувач спорткомплексу послизнувся.

Надзвичайна подія трапилася у спорткомплексі на пр. Маяковського Google. Maps

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві біля метро "Нивки" група невідомих напала на перехожого підлітка й почала бити ногами його гітару, яку хлопець ніс за спиною.

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