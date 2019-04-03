Полює на жінок у туалетах ТЦ: у Києві завівся небезпечний маніяк. Опубліковано фото

У Києві спіймали чоловіка, який стежив за жінками в ТЦ і вривався до них у туалетну кабінку.
Як ідеться в сюжеті ТСН, на крики однієї з жертв прибіг її хлопець і наздогнав зловмисника. Поліція затримала чоловіка, проте незабаром відпустила через відсутність складу злочину.
Відомо, що чоловік деякий час чекає перед входом у громадську вбиральню, очевидно, вибираючи жертву та відповідний момент. Він ховає обличчя під аптечною маскою.
Затриманий чоловік
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Юлія, одна з постраждалих жінок, розповіла, що на неї напали вранці у вихідний день.
"Почав до мене в кабінку смикати двері. Я сказала, мовляв, зайнято. Він ще сильніше почав відкривати, а потім вривається. Я одразу не зрозуміла, що трапилося", – згадала вона, додавши, що людина в масці схопила її і почала тягти до себе.
"Він намагався влізти мені в штани. Я почала схрещувати ноги, сідати на підлогу. Коли я почала кричати, він утік", – розповіла дівчина.
Ілюстрація
Onliner
У поліції повідомили, що за цим фактом проводять дві експертизи: психологічну і ДНК, щоб визначити можливу причетність чоловіка до інших злочинів.
У прокуратурі пояснили, чоловіка відпустили, тому що доказів, що він намагався зґвалтувати дівчину, не було.
"Відкрито кримінальне провадження за статтею замах на злочин і зґвалтування. Після проведення всіх експертиз можлива перекваліфікація на хуліганство", – уточнила інспектор поліції Оболонського району Діана Шутько.
Як писав OBOZREVATEL, у лютому поточного року відому українську актрису Наталію Васько обікрали в одному з ТЦ Києва.
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