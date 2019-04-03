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/Кримінал

Полює на жінок у туалетах ТЦ: у Києві завівся небезпечний маніяк. Опубліковано фото

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У Києві спіймали чоловіка, який стежив за жінками в ТЦ і вривався до них у туалетну кабінку.

Як ідеться в сюжеті ТСН, на крики однієї з жертв прибіг її хлопець і наздогнав зловмисника. Поліція затримала чоловіка, проте незабаром відпустила через відсутність складу злочину.

Відомо, що чоловік деякий час чекає перед входом у громадську вбиральню, очевидно, вибираючи жертву та відповідний момент. Він ховає обличчя під аптечною маскою.

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Затриманий чоловік

Затриманий чоловік

Скріншот

Юлія, одна з постраждалих жінок, розповіла, що на неї напали вранці у вихідний день.

"Почав до мене в кабінку смикати двері. Я сказала, мовляв, зайнято. Він ще сильніше почав відкривати, а потім вривається. Я одразу не зрозуміла, що трапилося", – згадала вона, додавши, що людина в масці схопила її і почала тягти до себе.

"Він намагався влізти мені в штани. Я почала схрещувати ноги, сідати на підлогу. Коли я почала кричати, він утік", – розповіла дівчина.

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Ілюстрація

Ілюстрація

Onliner

У поліції повідомили, що за цим фактом проводять дві експертизи: психологічну і ДНК, щоб визначити можливу причетність чоловіка до інших злочинів.

У прокуратурі пояснили, чоловіка відпустили, тому що доказів, що він намагався зґвалтувати дівчину, не було.

"Відкрито кримінальне провадження за статтею замах на злочин і зґвалтування. Після проведення всіх експертиз можлива перекваліфікація на хуліганство", – уточнила інспектор поліції Оболонського району Діана Шутько.

Як писав OBOZREVATEL, у лютому поточного року відому українську актрису Наталію Васько обікрали в одному з ТЦ Києва.

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Теми
Новини Києва та Київської областіКримінал
Місце
УкраїнаКиїв
Теги
ТРЦзґвалтуваннявидео
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