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Полізла купатися п'яною: в Києві виловили 19-річну утоплену. Відео 18+

3.6т Читати матеріал російською

Увечері 21 липня в Києві на пляжі "Венеція", що на Гідропарку, потонула 19-річна дівчина.

Рятувальники дістали тіло загиблої з річки, повідомляє "Київ Оперативний".

За інформацією свідків, дівчина перебувала в стані алкогольного сп'яніння і полізла купатися.

У Києві підняли утопленицю

У Києві підняли утопленицю

Увага, відео 18+!

Як повідомляв OBOZREVATEL, 12 липня на Львівщині півторарічна дівчинка потонула в колодязі.

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Україна Київ
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Kozjun Vasil
Kozjun Vasil
Спиртное як наркотик, воно розслабляє людину, і людина починає захлебуватись водой. При мені декілька разів тонули дівчата, я вам скажу в їх очах не було страху, їм подобалось тонути, ковтати воду, та тонути. А головне на слідуючий день вони нічого не пам'ятали. Тому треба контролювати пяних, а то є такі яким похер на твої попередження. Нажаль одна всеж знайома втопилась.
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