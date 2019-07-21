Полізла купатися п'яною: в Києві виловили 19-річну утоплену. Відео 18+

Увечері 21 липня в Києві на пляжі "Венеція", що на Гідропарку, потонула 19-річна дівчина.

Рятувальники дістали тіло загиблої з річки, повідомляє "Київ Оперативний".

За інформацією свідків, дівчина перебувала в стані алкогольного сп'яніння і полізла купатися.

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21+



Щойно Із води у Гідропарку (пляж Венеція) дісталі Тіло 19-річної дівчини. За інформацією свідків, дівчина знаходиться у стані алкогольно сп'яніння та полізла купатися. pic.twitter.com/jmIjgVE5OB - Київ Оперативний (@KyivOperativ) July 21, 2019

Як повідомляв OBOZREVATEL, 12 липня на Львівщині півторарічна дівчинка потонула в колодязі.

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